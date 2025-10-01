¿Podrían capturar a Nicolás Petro si no asiste a audiencia de imputación de cargos por posible corrupción?

La citación fue notificada semanas atrás y el juzgado encargado dispuso que las partes deban acudir de manera presencial. La advertencia es que en caso de que Nicolás Petro no se presente a la audiencia, la Fiscalía pedirá de inmediato la orden de captura, lo que habilitaría a la Policía Judicial para conducirlo al estrado y garantizar que escuche la imputación en su contra.

Todo está listo para que la Fiscalía General adelante una nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos , hijo del presidente Gustavo Petro, dentro de un proceso judicial que pone la lupa a las actuaciones del exdiputado del Atlántico. La diligencia está relacionada con hechos de presunta corrupción ocurridos cuando ocupaba esa curul en la Asamblea departamental.

Los delitos que le serán imputados son interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias. Este último cargo cobra especial relevancia, pues la Fiscalía sostiene que Nicolás Petro habría usado su condición de hijo del jefe de Estado para abrirse puertas en altos despachos del Gobierno y, de manera indebida, interceder en la gestión de supuestos nombramientos dentro de entidades públicas.

Parte del expediente está apoyado en los chats que reveló su expareja, Day Vásquez, en los que se mencionan reuniones con ministros para solicitar puestos de trabajo. Uno de esos encuentros se habría concretado el 27 de noviembre de 2022, fecha en la que, según el intercambio de mensajes, se confirmaron varias de esas vacantes.

En las conversaciones, Nicolás Petro le contaba a Vásquez que estaba a la espera de encuentros con los entonces ministros de Interior, Deporte y directivos del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Vásquez insistió en que estas reuniones no eran simples acercamientos personales, sino espacios en los que se discutían cuotas burocráticas.

Incluso, en los mismos mensajes, la mujer asegura haber advertido a Nicolás Petro sobre los riesgos de esas gestiones: “Deja de reunirte con ministros y demás (...) te van a mandar una carta a tu papá. Te falta mucho por aprender”, le escribió.

Los otros dos delitos que le serán imputados son interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento.

Estos, están relacionados con actuaciones presuntamente ilegales cometidas cuando el hijo del presidente era diputado del Atlántico. En concreto, se conoció que habría influido o ejercido presión para la celebración de cinco contratos por más de $3.000 millones de pesos, suscritos a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente.

Dichos convenios, que tenían como propósito la atención de adultos mayores y estudiantes con discapacidad, nunca llegaron a ejecutarse.

Este nuevo capítulo judicial se convierte en una carga adicional para Nicolás Petro, quien ya enfrenta un proceso por presuntos actos ilegales durante la campaña de su papá a la presidencia en el año 2022.

En ese proceso, según la Fiscalía, Petro Burgos se habría quedado con dinero de procedencia ilegal y que iba a ser inyectada a la campaña presidencial. Con estos actos habría incrementado de manera injustificada su patrimonio personal.