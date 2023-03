“Recibió dineros de personas que han tenido pasado oscuro”: las explosivas revelaciones de la exesposa de Nicolás Petro

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, deberá aclararle a la justicia su relación con algunos exnarcotraficantes del norte del país. Su exesposa, Day Vásquez lo señaló de haber recibido dinero del exnarco Samuel López Sierra y del polémico empresario turco Hilsaca para financiar la campaña presidencial de su papá.

En una explosiva entrevista concedida a la revista Semana, la mujer explicó como sería el mecanismo que salpica al diputado del Atlántico y que tendría “muy decepcionado” al presidente Petro.

Aquí las frases más explosivas.

“Hay cosas que creo que se deben saber, cosas que ha hecho Nicolás. Todo ha sido a espaldas del papá, eso sí lo debo aclarar, debo decir las cosas como son. Todo lo que ha hecho él desde 2022, bueno finalizando 2021 e iniciando 2022, que fue la época electoral o preelectoral”.

“(Recibió) dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro. Del señor (Samuel) Santander López Sierra (alias el Hombre Marlboro). Estuvo extraditado 20 años (condenado por narcotráfico y conspiración). Eso lo sabe todo el mundo y ahora aspira a la Alcaldía, si no estoy mal, de Maicao (La Guajira). Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá”.

“(Nicolás) Me decía: ´Mañana entregan 20, hoy entregaron 30, mañana entregan tanto”.

“Yo grabé (a Nicolás). Yo tengo esa grabación donde él me dice que esa era su plata. Yo le digo que por qué era su plata. ¿Que si porque se la había entregado Santander López Sierra? ¿Que si por eso era de él? Se quedó callado y me colgó. Pero sí alcancé a grabar cuando me trató supermal ahí, y me dijo que esa plata era de él y que no tenía por qué quedarme con eso”.

“Nicolás sí me dijo a mí que cuando él se enteró, pues que yo estaba obviamente superdolida, él me dijo que me iba a meter en problemas y que lo podían matar a él y me podían matar a mí. Eso me lo dijo Nicolás. Que porque estaba entregando su cabeza en bandeja de plata”.

“Yo hablé con el presidente Petro y le conté todo. Fue hace como 20 días, yo estuve en Palacio. (Estaba) Preocupado y decepcionado también porque no tenía ni idea de eso”.

“(Petro me dijo) Que Nicolás se iba a meter en problemas y que por ende él terminaba también metido en problemas por el hijo. Es el hijo. Pero le dije: todo esto, siempre lo he dicho, fue a espaldas del presidente. El presidente no tenía ni idea de esto”.