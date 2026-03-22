Director de Noticias Caracol responde a denuncias de acoso sexual contra dos presentadores: “Tomaremos las decisiones necesarias”

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, se pronunció este domingo sobre las denuncias de presunto acoso sexual al interior del canal y aseguró que la empresa actuará con firmeza frente a los hechos. En contexto: Periodistas reaccionan a denuncias de presunto acoso sexual en Caracol TV: “muchas no fuimos escuchadas” Durante una intervención en Blu Radio, Vargas calificó la situación como un “hecho doloroso” y “triste”, pero subrayó que se tomarán medidas contundentes. “Tomaremos las decisiones que haya que tomar”, afirmó, al reiterar el compromiso del medio con la transparencia, el rigor y la dignidad. El pronunciamiento se da luego de que Caracol Televisión hiciera públicas denuncias presentadas por trabajadoras de la compañía contra dos periodistas y presentadores del canal. Según explicó Vargas, ya se activaron los protocolos internos laborales y legales para atender el caso.

“Nos han enseñado que lo más importante es la transparencia, el rigor y la dignidad y por eso mismo hemos decidido todos aquí al unísono, directivos y demás empleados tomar este caso para cortarlo de raíz, para tomar decisiones con todo el rigor y con toda la severidad”, expresó el director. La compañía también indicó que prioriza la protección y el acompañamiento a las eventuales víctimas, con el objetivo de esclarecer los hechos y tomar decisiones en el menor tiempo posible. Asimismo, reiteró su compromiso con la promoción de entornos laborales seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de acoso.

¿Qué reacciones ha desatado el escándalo?

Tras el pronunciamiento institucional, se desató una ola de reacciones entre periodistas que han trabajado en el canal, quienes aseguran que este tipo de situaciones no serían recientes. Varias comunicadoras coincidieron en que durante años existió un ambiente de silencio frente a estos hechos. Lea aquí: Hollman Morris estaría intimidando a mujer que lo denunció por presunto acoso sexual: “llegó a grabar con RTVC la audiencia en Fiscalía” La periodista Catalina Botero afirmó que muchas mujeres no denunciaron por temor a afectar sus carreras; mientras que Mónica Rodríguez señaló que el miedo a no ser creídas o a enfrentar consecuencias profesionales incidió en que los casos no salieran a la luz. En la misma línea, Juanita Gómez advirtió que algunas conductas fueron normalizadas dentro del entorno laboral, y Laura Palomino expresó su respaldo a quienes han decidido denunciar. Las reacciones han puesto el foco en una posible cultura de silencio en los medios de comunicación y en las tensiones entre el ejercicio periodístico y las dinámicas de poder en las redacciones.

¿Qué ha pasado en Caracol desde las denuncias por acoso sexual en el canal?

En medio de la polémica, televidentes también reportaron cambios inusuales en la emisión de las 7:00 p. m. de Noticias Caracol, como ajustes en la estructura del informativo y la ausencia de uno de sus presentadores habituales, sin explicación oficial por parte del canal. Conozca: La IA dispara la violencia digital contra las mujeres en Colombia El caso ya trascendió el ámbito mediático. Desde el Gobierno se anunció una inspección en el marco de las normas laborales vigentes, mientras crece el debate sobre la responsabilidad de los medios en garantizar entornos seguros y la necesidad de que estos procesos avancen con transparencia.