Fondo Milagro: listo el contrato, pero siguen sin definirse las reglas para reconstruir

La reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto tiene lista una bolsa para captar recursos. El Fondo Milagro, mecanismo mediante el cual el Gobierno recogerá el dinero para atender las zonas afectadas, quedó formalizado mediante un contrato suscrito por el Ministerio de Hacienda.

Con ese acuerdo, la cartera formalizó la vinculación de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, Fiducoldex, para constituir y administrar un patrimonio autónomo. El documento fija las condiciones de operación, que en una primera etapa contará con cerca de $1 billón.

“Este fondo será el instrumento para administrar con transparencia, rapidez y absoluto rigor los recursos públicos y privados destinados a reconstruir viviendas, colegios, hospitales, vías, acueductos y toda la infraestructura que perdieron miles de colombianos”, dijo el presidente Abelardo de la Espriella el pasado martes tras un consejo de ministros.

Es importante mencionar que la formalización del mecanismo llega casi dos meses después del terremoto. Durante su visita a Pereira esta semana, una de las ciudades más afectadas por el sismo, el mandatario explicó que el proceso había enfrentado dificultades, entre ellas la falta de información estructurada sobre los daños.

Justamente sobre esto hace algunas semanas De la Espriella hizo un “jalón de orejas” a alcaldes y gobernadores. Señaló que todavía había municipios que no habían entregado información completa sobre las afectaciones, lo que dificultaba establecer dónde y cómo debían dirigirse los recursos para la reconstrucción.

El jefe de Estado también atribuyó las demoras a la situación que encontró al llegar al Gobierno, que calificó como “paquidérmico” y hasta agradeció por la “paciencia”.

“Así que les agradezco la paciencia, pero entiendan que la paquidermia del Estado, la situación que hemos recibido, es supremamente compleja (...). Sin embargo, aquí estamos resolviendo y ya quedó ayer listo el Fondo Milagro, gracias a Dios y al trabajo de todos los funcionarios de este gobierno”, aseguró el presidente.

Aunque Fiducoldex tendrá a su cargo la operación de esa “bolsa de recursos”, la plata no permanecerá bajo su custodia. El dinero será administrado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN), por medio del Sistema de Cuenta Única Nacional del Ministerio de Hacienda.

Ese es uno de los elementos centrales del diseño: la fiducia funcionará como vehículo para administrar y ejecutar el patrimonio autónomo, mientras que el manejo de los recursos monetarios estará en cabeza del Ministerio de Hacienda.

El contrato establece una remuneración fija de 142 salarios mínimos sin IVA. Esto corresponde a unos $248,6 millones mensuales. Y, en particular, este es uno de los puntos que ha generado cuestionamientos por parte de la representante a la Cámara Catherine Juvinao (Alianza Verde): la remuneración pactada con la fiduciaria.

Cabe señalar que el valor aún no está en el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública), lo que podría relacionarse con que no hay una duración fija del contrato.

Sin embargo, la retribución empezará desde la etapa de preparación del Fondo, incluso antes de que comiencen las obras o los desembolsos de las ayudas. La congresista Juvinao cuestionó precisamente este punto y advirtió sobre el costo de mantener la fiducia mientras las obras de reconstrucción aún no comienzan.

Ahora, mediante el Decreto 1488 del 6 de octubre de 2026, el Gobierno incorporó $624.656 millones adicionales al Presupuesto General de la Nación, tanto en el componente de ingresos como en el de gastos. Los recursos provienen en su totalidad de créditos externos contratados por la Nación, que fueron incorporados al presupuesto como recursos de capital.

En el presupuesto de gastos, los recursos fueron asignados a la sección del Ministerio de Hacienda, específicamente a Gestión General, dentro del rubro de funcionamiento. De acuerdo con el anexo explicativo del decreto, el dinero será transferido al Fondo Milagro mediante transferencias corrientes.