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El historial criminal de alias La Morocha, presunta cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc

Diana Milena Agudelo Salazar, alias La Morocha, fue capturada en Cartagena del Chairá, Caquetá. Las autoridades la señalan de extorsión, homicidio, secuestro, reclutamiento forzado de menores, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.

  • Durante el operativo fueron capturadas otras dos personas y se incautaron tres armas de fuego y cuatro celulares. Foto: Policía Nacional de Colombia
    Durante el operativo fueron capturadas otras dos personas y se incautaron tres armas de fuego y cuatro celulares. Foto: Policía Nacional de Colombia
El Colombiano
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hace 2 horas
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“La Morocha” fue capturada en la vereda Zabaleta, en Cartagena del Chairá, durante una operación conjunta del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. En el procedimiento también fueron detenidos otros dos hombres y fueron incautadas tres armas de fuego y cuatro celulares.

Según las autoridades, Agudelo Salazar llevaba un año y dos meses como presunta cabecilla seudopolítica de la estructura Rodrigo Cadete. Habría asumido ese papel después de la muerte de alias Cibriano, quien estaba al frente de esa organización. La mujer aparecía por tercera vez en los carteles de las personas más buscadas de Caquetá y Huila. Las autoridades la relacionan con extorsión, homicidio, secuestro y reclutamiento de menores.

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El historial de alias La Morocha

Alias La Morocha tendría una trayectoria criminal de ocho años y es la hermana de alias Cotiz, presunto cabecilla militar del Bloque Jorge Briceño Suárez, Facción “Calarcá”. También es señalada de participar en el reclutamiento de menores en Caquetá. Uno de los casos que le atribuyen es el de Cartagena del Chairá, donde seis personas, entre ellas cinco menores de edad, habrían sido desplazadas con la intención de incorporarlas a la organización. Los seis fueron rescatados posteriormente por el Ejército Nacional.

Las autoridades también la relacionan con la difusión de audios dirigidos a campesinos del Caquetá, mediante los cuales se habría ordenado aumentar la siembra de cultivos ilícitos. Además, tenía tres órdenes de captura vigentes por concierto para delinquir agravado y por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Militares.

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Agudelo Salazar también fue compañera sentimental de alias Gato Diomedes, señalado como cabecilla del antiguo Frente 62 Miller Perdomo. Después de la captura, el Ejército señaló que “La Morocha” habría ejercido funciones de dirección, financiación y extorsión dentro de las disidencias. La institución también informó que la mujer habría presionado a comunidades del Caquetá para coordinar un paro previsto para el 14 de octubre.

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El presidente Abelardo de la Espriella comunicó la captura a través de su cuenta de X y destacó el impacto de la operación sobre la estructura: “¡Golpeamos el mando y las finanzas de esta estructura narcoterrorista! Felicitaciones a nuestros militares y policías. ¡Vamos por todos!”, escribió.

¿Qué encontraron durante la captura de “La Morocha?

En el operativo fueron capturadas tres personas. Además de alias La Morocha, fueron detenidos dos hombres que, según el Ejército, hacían parte de su esquema de seguridad. Las autoridades reportaron la incautación de dos armas largas, una corta y cuatro celulares.

El Ejército señaló que la operación afecta las capacidades de mando, control y financiación de la estructura Rodrigo Cadete y su intención de ampliar su presencia hacia zonas donde anteriormente operaban las Farc-EP.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es alias La Morocha y qué papel tenía en la estructura Rodrigo Cadete?
Alias La Morocha, identificada como Diana Milena Agudelo Salazar, es señalada por las autoridades de ejercer como cabecilla seudopolítica de la estructura Rodrigo Cadete desde hace un año y dos meses.
¿Qué delitos le atribuyen a alias La Morocha?
Las autoridades la relacionan con extorsión, homicidio, secuestro, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.
¿Dónde capturaron a alias La Morocha?
Fue capturada en la vereda Zabaleta, en Cartagena del Chairá, Caquetá, durante una operación conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía.
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