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Fuertes lluvias en Bogotá colapsan la Autopista Norte: inundaciones afectan la movilidad

Las intensas precipitaciones de las últimas horas provocaron inundaciones en puntos clave de la Autopista Norte, generando trancones y cambios en rutas escolares. Autoridades recomiendan vías alternas.

  • Inundaciones en la Autopista Norte de Bogotá generan congestión vehicular y afectan la movilidad en el norte de la ciudad. FOTO: tomada de redes sociales.
    Inundaciones en la Autopista Norte de Bogotá generan congestión vehicular y afectan la movilidad en el norte de la ciudad. FOTO: tomada de redes sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Bogotá han generado serias afectaciones en la movilidad, especialmente en el norte de la ciudad, donde la Autopista Norte presenta inundaciones en varios de sus tramos más transitados. Durante la jornada de este martes 14 de abril, conductores han reportado retrasos significativos debido a la acumulación de agua sobre la calzada.

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De acuerdo con las autoridades de tránsito, los puntos más críticos se concentran en la Autopista Norte con calle 170, en sentido sur-norte, y en la Autopista Norte con calle 209, donde incluso se presentó el desbordamiento de un canal de agua. Estas condiciones han obligado a los vehículos a reducir la velocidad, generando congestión en uno de los principales corredores viales de la capital.

Colapso de la Autopista Norte por inundaciones: rutas alternas

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar rutas alternas como la carrera Séptima, con el fin de evitar mayores retrasos en sus desplazamientos. Sin embargo, la alta demanda en esta vía también podría generar tráfico lento.

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Las lluvias no solo han impactado la movilidad, sino también el funcionamiento de algunas instituciones educativas ubicadas en la zona. Un caso puntual es el del Liceo de Colombia Bilingüe, que informó que sus rutas escolares no iniciaron en el horario habitual como medida preventiva para garantizar la seguridad de los estudiantes.

La institución señaló que el servicio se reanudará una vez mejoren las condiciones de las vías. Esta decisión responde al riesgo que representan los encharcamientos y posibles afectaciones en los recorridos habituales del transporte escolar.

Mientras tanto, conductores que transitan por estos sectores han reportado dificultades para avanzar y tiempos de viaje más largos de lo habitual. Aunque no se han registrado cierres totales en la vía, las autoridades mantienen el monitoreo constante para mitigar el impacto de las lluvias.

En este contexto, se hace un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar las normas de tránsito y mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre el estado de las vías. Asimismo, se recomienda planear los desplazamientos con anticipación y reportar cualquier emergencia a la línea 123.

Bloque de preguntas y respuestas

¿La Autopista Norte está cerrada?.
No hay cierres totales, pero el paso es lento debido a inundaciones y reducción de velocidad
Las autoridades recomiendan tomar la carrera Séptima, aunque también presenta alto flujo vehicular.
¿Dónde hay inundaciones en Bogotá hoy?
Principalmente en la Autopista Norte, a la altura de las calles 170 y 209, donde se reporta acumulación de agua y congestión.
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