Estos son los retos clave que enfrentará Fabio Arjona, ministro de Ambiente de De la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció el nombramiento de Fabio Arjona Hincapié, biólogo marino, como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, convirtiéndose en el tercer integrante confirmado de su gabinete. ¿Cuáles serán sus retos principales?
Lea también: El penalista Iván Cancino, amigo personal de Abelardo de la Espriella, sería el nuevo ministro de Justicia
Arjona ha sido director de Conservación Internacional Colombia, exviceministro de Ambiente, investigador y consultor del Banco Mundial, con una trayectoria de más de dos décadas en conservación de la biodiversidad.
Durante la campaña presidencial, Arjona fue uno de los expertos que acompañó al entonces candidato a la Vicepresidencia, José Manuel Restrepo, en una visita a un páramo.