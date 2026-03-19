Denuncian que título de senadora exFarc Sandra Ramírez sería irregular: “U. San José no tiene permiso para ofrecer ese posgrado”

La reciente obtención del título como especialista en Desarrollo Humano y Organizacional por parte de la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, volvió a encender la polémica alrededor de la Fundación Universitaria San José, señalada por presuntas irregularidades en la expedición de diplomas.
Los cuestionamientos llegaron este jueves por parte de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien dijo en X: “Este título es irregular porque la San José no tiene permiso para ofrecer esta especialización, que solo está autorizada para la Universidad Reformada y de forma PRESENCIAL. Otra vez títulos irregulares en las narices de @Mineducacion y nada pasa? ¿ @DanielRMed es usted socio de los dueños de la San José o qué? Tanta negligencia raya en la complicidad!”.
Pedraza ha denunciado públicamente la existencia de más de 700 títulos que podrían haber sido otorgados sin el cumplimiento de los requisitos académicos en ese centro universitario.
Ramírez, firmante en 2016 del acuerdo con las antiguas Farc, celebró en sus redes sociales ese logro académico y lo vinculó al proceso derivado de la firma de la paz en 2016 con el Gobierno.
“¡Estoy feliz! Hoy con gran orgullo le cuento a Colombia que he recibido mi título como Especialista en Desarrollo Humano y Organizacional. Esto es gracias al Acuerdo de Paz y a mi compromiso inquebrantable con Colombia. Seguiré trabajando por mi país y por la gente”, expresó.