Fundación San José se declara víctima y denuncia a Juliana Guerrero ante la Fiscalía

Desde la institución expresaron que ya entregaron todos los documentos correspondientes al caso de Juliana Guerrero, incluidos los comprobantes de pago y demás documentación relacionada con su etapa como estudiante.

  • La Fundación San José salió en defensa propia por el caso de Juliana Guerrero. FOTO: Tomada de redes sociales y Colprensa
El Colombiano
hace 3 horas
La Fundación Universitaria San José salió en su defensa manifestando que fueron víctimas en el caso de la expedición de diplomas irregulares que comenzó a raíz del caso de Juliana Guerrero, a quien aseguraron desde la institución denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación luego de encontrar inconsistencias y posibles hechos de fraude tras su graduación como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.

Y es que, al verificar la validez de su título para postularse al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, se estableció que la joven no había presentado las pruebas Saber Pro ni Saber TyT, según el Icfes.

Entérese: Así fue como Juliana Guerrero habría comprado sus títulos de la U. San José

Por este motivo, desde la universidad aseguraron que entregaron a las autoridades distintos soportes de su expediente como estudiante, incluidos recibos de pago y demás inconsistencias detectadas tras revisar su caso en el sistema interno.

“La Fundación Universitaria San José siempre ha estado en plena disposición para colaborar con las autoridades competentes, en especial con el Ministerio de Educación Nacional, atendiendo todos los requerimientos formulados y contribuyendo activamente al esclarecimiento de la situación”, se lee en un documento de la universidad.

Fundación San José se declara víctima y denuncia a Juliana Guerrero ante la Fiscalía

Y concluyen: “La institución reafirma su compromiso irrestricto con la transparencia, la legalidad y la excelencia académica. En ese sentido, continúa fortaleciendo sus sistemas internos de auditoría, verificación y trazabilidad digital, y avanza en un proceso de modernización institucional que incorpora tecnologías de inteligencia artificial, orientadas a garantizar la transparencia en sus procesos”.

Cabe recordar que este escándalo fue denunciado inicialmente por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien tras una investigación reveló irregularidades en el título de Juliana Guerrero, fechado el 1 de julio de 2025. “¿Cómo es posible que mi equipo encuentre todas estas irregularidades antes que la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio?”, cuestionó la congresista.

“Supuestamente Juliana Guerrero se graduó el 1 de julio de 2025. Sin embargo, realizó 3 pagos a la San José después de ‘graduada’ de la siguiente forma: 28 de julio de 2025: $1.000.000 por Derechos de Grado en Contaduría. 29 de julio de 2025: $2.000.264 por Matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria. 29 de julio de 2025: $4.776.300 por Matrícula en Contaduría Pública. Todos ingresaron a cuentas oficiales de la universidad”, explicó Pedraza.

Esto dio pie a que se destapara un caso similar, el de Nelfy Melo Morales, secretaria en el despacho presidencial, quien obtuvo tres títulos académicos el 5 de julio de 2024: dos profesionales y uno tecnológico, también otorgados por la Fundación Universitaria San José.

Los tres diplomas y actas de grado, conocidos por EL COLOMBIANO, comparten la misma fecha de expedición, el mismo número de acta general de graduación —la 322— y están suscritos por las mismas directivas de la institución.

Siga leyendo: No fue uno, ni fueron dos: secretaria privada de Petro obtuvo tres títulos en un mismo día de la U. San José

