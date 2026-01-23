Fundación San José se declara víctima y denuncia a Juliana Guerrero ante la Fiscalía

La Fundación Universitaria San José salió en su defensa manifestando que fueron víctimas en el caso de la expedición de diplomas irregulares que comenzó a raíz del caso de Juliana Guerrero, a quien aseguraron desde la institución denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación luego de encontrar inconsistencias y posibles hechos de fraude tras su graduación como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.

Y es que, al verificar la validez de su título para postularse al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, se estableció que la joven no había presentado las pruebas Saber Pro ni Saber TyT, según el Icfes.

Entérese: Así fue como Juliana Guerrero habría comprado sus títulos de la U. San José

Por este motivo, desde la universidad aseguraron que entregaron a las autoridades distintos soportes de su expediente como estudiante, incluidos recibos de pago y demás inconsistencias detectadas tras revisar su caso en el sistema interno.

“La Fundación Universitaria San José siempre ha estado en plena disposición para colaborar con las autoridades competentes, en especial con el Ministerio de Educación Nacional, atendiendo todos los requerimientos formulados y contribuyendo activamente al esclarecimiento de la situación”, se lee en un documento de la universidad.