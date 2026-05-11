Las mejores universidades para los migrantes que buscan su primer trabajo en EE. UU.

A medida que se acercan las fechas de graduación, los estudiantes universitarios latinos se preguntan por su futuro, especialmente por el mercado laboral, donde se percibe una disminución en la oferta de empleo para los recién graduados.

“Lo que muestran las cifras es que más de 70% de los jóvenes consigue trabajo fácilmente, aun cuando en el último año el desempleo juvenil creció”, mencionó Giovanni González, profesor investigador del Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana.

Por esta razón, muchos jóvenes están interesados en viajar en busca de oportunidades laborales. Uno de los países que más llama la atención es Estados Unidos. De hecho, The Wall Street Journal realizó una investigación sobre las mejores ciudades para los jóvenes profesionales. Pero, ¿qué define el atractivo de una ciudad?

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Existen tres factores clave para entender qué hace atractiva una ciudad para los migrantes: la tasa de contratación, el nivel salarial y la accesibilidad, entendida como el costo de vida para una persona.

Para los recién graduados que buscan puestos que requieren alta preparación universitaria, ciudades del sur como Birmingham, en Alabama, y Tampa, en Florida, lideran las contrataciones en el país. En Birmingham, un sólido sector de biociencias e ingeniería automotriz ha impulsado un aumento de 16% en los salarios para nuevos profesionales, alcanzando US$59.004 anuales.

Tampa, por su parte, se destaca con una tasa de contratación de 3,4%, la más alta del país, gracias a la demanda en sectores como atención médica, tecnología y finanzas. En contraste, una de las mayores sorpresas del ranking es San José, California, que ofrece salarios de hasta US$70.708 anuales, impulsados por la inteligencia artificial, aunque con un costo de vida elevado.

Columbus, en Ohio, registra una tasa de contratación que creció rápidamente de 2,4% a 3,1%. Además, ofrece un salario base de US$51.596 que, gracias a su accesibilidad, se siente como US$54.045 en el bolsillo de los jóvenes.

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Sin embargo, un informe de la organización Americans for Tax Fairness reveló que, durante los primeros 14 meses del segundo mandato de Trump, se crearon 1,3 millones de empleos menos en industrias con fuerte presencia latina.