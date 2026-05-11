Grupo inversor internacional está interesado en comprar al DIM, ¿la salvación para la crisis con la hinchada?

El DIM pasa por uno de los momentos más complicados de su historia reciente. No solo por el flojo rendimiento deportivo que ha mostrado el equipo en lo que va del 2026, que llevó a que no clasificaran a los playoffs del Apertura después de haber sido uno de los mejores equipos del 2025 en el fútbol colombiano. También, debido a que la relación entre la afición y los dirigentes sufrió una fractura difícil de sanar.
Los desmanes que ocurrieron en el Atanasio Girardot el jueves pasado, durante el partido contra Flamengo de Brasil válido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, fueron la muestra de que la tensión entre ambos actores llegó a su límite. Aunque son repudiables la alteración al orden público que llevó a que el encuentro se cancelara después de que lanzaran bengalas a la cancha, quemaran sillas, tiraran vallas, hubiera peleas entre los hinchas y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (antiguo Esmad), esto fue consecuencia del actuar desmedido del máximo accionista del club, Raúl Giraldo.
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