Después de 70 años, Funza avanza hacia una nueva conexión vial con Bogotá por la Avenida La Esperanza

Después de 70 años, los habitantes de Funza y Bogotá podrán verse beneficiados con una nueva conexión vial, distinta a las calles 80 y 13, que busca reducir la dependencia de estos corredores de movilidad que conectan con el occidente de Cundinamarca.

En articulación con la Alcaldía de Funza, el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) y la Agencia Regional de Movilidad, se invertirán cerca de $21.000 millones para hacer realidad este convenio interadministrativo y avanzar en la estructuración del Circuito Aeroportuario y de la conexión regional Funza–Bogotá por la Avenida La Esperanza.

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Se trata de una respuesta a uno de los mayores desafíos que enfrentan Funza y la Sabana Occidente debido a la enorme dependencia de apenas dos grandes corredores para conectarse con Bogotá: la Calle 13 y la Calle 80.

Estas vías concentran gran parte de los desplazamientos de pasajeros, el transporte de carga y la actividad logística. Esto ha generado grandes trancones, accidentes, cierres completos y pérdida de horas para los conductores. Por esta razón, se buscan nuevas alternativas para aliviar la carga de movilidad y mejorar la conexión entre el municipio y la capital.