Equipo de gobierno de De la Espriella le exige a Iván Cepeda respetar la Constitución tras la amenaza de hacer “desobediencia civil”

Los ciudadanos hablaron en las urnas el pasado domingo 21 de junio, tras elegir al abogado Abelardo de la Espriella como nuevo presidente electo de Colombia con casi 13 millones de votos, pero la tensión política en el país no se detiene.
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Y es que el equipo de gobierno de De la Espriella le respondió este martes 30 de junio al excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, luego de que este anunciara que se declarará en “desobediencia civil pacífica” si el mandatario electo no renuncia a su ciudadanía estadounidense y si no descarta la extradición de Gustavo Petro.