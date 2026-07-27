Gabriela Muñoz, la influencer que habría manejado hilos en la Aerocivil del gobierno Petro: tiene el mismo ‘modus operandi’ de Juliana Guerrero

En otro de sus “ventiladores prendidos” contra el gobierno Petro, la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, habló de una joven de solo 20 años llamada Daniela Muñoz. Según dijo Rodríguez en entrevista con Noticias RCN, “en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil” bajo “el mismo modus operandi” de Juliana Guerrero.
Guerrero es recordada como la joven a quien Petro quiso nombrar viceministra de Juventudes, pero no pudo por el escándalo de la falsificación de su título profesional en la Fundación de Educación Superior San José. La Fiscalía ya radicó escrito de acusación en su contra por ese caso.
A su vez, Guerrero fue hasta este 27 de julio la representante de Petro ante la Universidad Popular del Cesar, y Petro la ha defendido de todos los cuestionamientos en su contra. Guerrero se convirtió en una de las personas de mayor confianza del presidente, al punto de que se habla por aplicaciones de mensajería.
A ese eco de Rodríguez se sumó el representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien dijo: “Hay otra Juliana Guerrero que maneja la Aerocivil, porque su familia está por todo lado, manipularon perfiles para hacer nombramientos y tienen a esa entidad en una grave crisis”.