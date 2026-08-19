A Gabriela Muñoz, cercana a Petro y señalada de influir en la Aerocivil, le dieron un esquema de seguridad en la UNP

A la joven Gabriela Muñoz, cercana al expresidente Gustavo Petro y mencionada en recientes denuncias sobre presuntas influencias indebidas en la Aerocivil, le otorgaron un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde junio de este año.

Se trata de la misma mujer señalada de “manejar los hilos” dentro de la Aerocivil y de quien, además, luego se conoció que algunos de sus familiares tenían contratos dentro de la entidad.

La decisión genera dudas porque, justamente, Muñoz no ocupó cargos públicos ni tenía un papel político visible al momento de recibir las medidas de seguridad.

Según información conocida por El Tiempo, la protección fue aprobada el 26 de junio de 2026, semanas antes de que estallara la controversia por las denuncias sobre su supuesta incidencia en decisiones y nombramientos dentro de la Aerocivil.

El esquema está conformado por un vehículo convencional, dos escoltas y un chaleco antibalas.

La asignación se habría sustentado en disposiciones del Decreto 1066 de 2015, que contempla medidas de protección para dirigentes o activistas de grupos políticos.

Sin embargo, este caso despierta interrogantes porque, para la fecha en que fue otorgado el esquema, Muñoz no era una figura de relevancia pública ni política.