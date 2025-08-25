Expresidente César Gaviria acusó a Petro de aplicar “expropiaciones indirectas”

El expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria, aseguró que el gobierno del presidente Gustavo Petro avanza con una estrategia de expropiaciones indirectas en extensas zonas del territorio nacional.

Gaviria recordó que aunque Petro, en la primera vuelta presidencial del 2018 y siendo candidato en la del 2022 prometió no expropiar, ahora durante su gobierno. “optó por acudir a figuras antidemocráticas para definir y reglamentar los usos del suelo”.

Lea más: El expresidente Álvaro Uribe renunció a la prescripción de su caso: “No quiero beneficiario”

Señala que, a diferencia de una expropiación directa (que es tomar explícitamente la propiedad), lo que está haciendo el Gobierno es producir una serie de acciones para hacer que la propiedad sea económicamente no rentable, o incluso que el propietario pierda el control y el valor sustancial de la misma y los proyectos, obras o actividades que pretendería ejecutar en los mismos se hagan inviables.

“Lo que se está haciendo es declarar de facto áreas protegidas por todo el país, desconociendo los condicionantes y lineamientos impuestos de manera juiciosa, para proceder a una declaración rigurosa de áreas protegidas que obedezca a un rigor técnico, jurídico, participativo”, señala.

El líder del partido Liberal pone de ejemplo los ZPPAS (zonas que se delimitan para estudios previos y destinados únicamente para la producción de alimentos) y los APPAS (áreas destinadas exclusivamente a la protección para la producción de alimentos), donde señala que a causa de las decisiones del gobierno estos terrenos se están desvalorizando.