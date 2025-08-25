x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Expresidente César Gaviria acusó a Petro de aplicar “expropiaciones indirectas”

El expresidente afirmó que el Gobierno, a través de declaratorias de áreas protegidas en todo el país, impide que las familias campesinas y mineras puedan acceder a la tierra para desarrollar sus actividades económicas.

  El expresidente César Gaviria es el líder natural del Partido Liberal. FOTO: Colprensa
    El expresidente César Gaviria es el líder natural del Partido Liberal. FOTO: Colprensa
Colprensa
hace 7 horas
bookmark

El expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria, aseguró que el gobierno del presidente Gustavo Petro avanza con una estrategia de expropiaciones indirectas en extensas zonas del territorio nacional.

Gaviria recordó que aunque Petro, en la primera vuelta presidencial del 2018 y siendo candidato en la del 2022 prometió no expropiar, ahora durante su gobierno. “optó por acudir a figuras antidemocráticas para definir y reglamentar los usos del suelo”.

Señala que, a diferencia de una expropiación directa (que es tomar explícitamente la propiedad), lo que está haciendo el Gobierno es producir una serie de acciones para hacer que la propiedad sea económicamente no rentable, o incluso que el propietario pierda el control y el valor sustancial de la misma y los proyectos, obras o actividades que pretendería ejecutar en los mismos se hagan inviables.

“Lo que se está haciendo es declarar de facto áreas protegidas por todo el país, desconociendo los condicionantes y lineamientos impuestos de manera juiciosa, para proceder a una declaración rigurosa de áreas protegidas que obedezca a un rigor técnico, jurídico, participativo”, señala.

El líder del partido Liberal pone de ejemplo los ZPPAS (zonas que se delimitan para estudios previos y destinados únicamente para la producción de alimentos) y los APPAS (áreas destinadas exclusivamente a la protección para la producción de alimentos), donde señala que a causa de las decisiones del gobierno estos terrenos se están desvalorizando.

Insiste en que el Gobierno está delimitando estas zonas con interés propio y sin escuchar a los propietarios de los gobiernos locales, dejando como consecuencias que actividades económicas como la minería, la agroindustria (extensiva), ganadería, silvicultura, actividades forestales, infraestructura, construcciones, etc., “están siendo afectados de manera significativa e irreversible”.

Advierte que el Gobierno ha declarado áreas ZPPA en aproximadamente 400 mil hectáreas en más de 40 municipios entre los departamentos de Antioquia, Tolima y Cundinamarca, así como también se han declarado como APPAS más de siete municipios en el departamento de La Guajira, pero ahora se anuncian para otras zonas del país, donde se ha anunciado la implementación de las APPAS en 22 municipios y que afectaría cerca de 250.000 hectáreas del suroeste del mencionado departamento.

El expresidente Gaviria también pone de ejemplo las reservas temporales de recursos naturales renovables, donde el presidente está “desbordando toda limitación constitucional y legal” al declarar estas reservas y desconociendo las normas que lo reglamentan.

“Con la aplicación entonces de estas figuras el Gobierno Nacional desde cómodas oficinas en Bogotá destruye gran parte de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional para los usos del suelo en todo el territorio nacional y en el momento que lo desee podrá ordenar esas figuras en cualquier otro lugar de nuestra geografía, acabando con el estado descentralizado y socavando el poder de municipios, distritos, departamentos, concejos municipales y asambleas departamentales”, insiste.

Por eso, desde el Partido Liberal hacen un llamado a alcaldes, gobernadores, concejales y asambleístas departamentales“un defensor con ahínco, coherencia y dentro del marco legal y constitucional sus territorios; igual llamado a todos los propietarios de predios en las áreas mencionadas”.

Utilidad para la vida