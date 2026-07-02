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Ministro de Hacienda Germán Ávila respondió a carta de Restrepo con condiciones del empalme, ¿qué dijo?

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, lidera el empalme por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. La carta puso fecha y hora para el primer encuentro con la administración entrante, de Abelardo de la Espriella.

  • El ministro de Hacienda Germán Ávila y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo lideran el empalme por parte de cada gobierno. Foto: Colprensa/EL COLOMBIANO.
    El ministro de Hacienda Germán Ávila y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo lideran el empalme por parte de cada gobierno. Foto: Colprensa/EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, respondió a una carta enviada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. En ella, la fórmula de Abelardo de la Espriella, que lidera el empalme para el gobierno entrante, puso seis condiciones para hacerlo. Ávila lidera el proceso por parte del gobierno Petro.

“Esa disposición (el proceso de empalme) encuentra plena correspondencia en el compromiso del Gobierno Nacional de adelantar una transición ordenada, transparente, responsable y respetuosa de la institucionalidad democrática”, dice la carta de Ávila.

Como se evidencia, maneja un tono conciliador, que no ha sido lo usual durante la campaña presidencial y en los primeros intercambios entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante, de Abelardo de la Espriella.

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De hecho, este último dijo que no irá a la Casa de Nariño antes del 7 de agosto y que no se reunirá con Petro, algo inédito en la historia reciente de Colombia.

Volviendo a la carta de Ávila, dijo que “los procesos de relevo presidencial son una expresión de la fortaleza de nuestras instituciones y una oportunidad para demostrar que el Estado colombiano está por encima de las diferencias políticas y actúa siempre en función del interés general”.

E hizo referencia a las peticiones de Restrepo, aunque no de manera específica. “El Gobierno Nacional expidió la Directiva Presidencial mediante la cual se definieron la metodología, los órganos de coordinación y las reglas que orientarán el proceso de empalme entre ambos gobiernos, procurando que la entrega de la administración se realice con rigor técnico, amplia publicidad y pleno respeto por el orden constitucional”.

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A renglón seguido, Ávila confirmó el primer encuentro entre ambos equipos de empalme, que será este 2 de julio a las 10 de la mañana en la Casa de Nariño.

“Estoy convencido de que este será el inicio de un trabajo conjunto caracterizado por el respeto institucional, la buena fe y la cooperación entre los equipos designados. El propósito común debe ser que el país tenga la certeza de que la transición se desarrollará con transparencia, organización y responsabilidad”, añadió Ávila.

Las seis condiciones de Restrepo

En la carta que había enviado al gobierno Petro, Restrepo puso seis condiciones. La primera consiste en activar formalmente el equipo coordinador designado por el presidente Petro para el empalme y establecer un canal institucional permanente entre el ministro Germán Ávila y la coordinación encabezada por Restrepo, lo cual se empezaría a cumplir con esta respuesta del ministro de Hacienda.

Segundo, pide que cada ministerio, departamento administrativo y entidad nacional designe dos funcionarios responsables de servir como enlaces técnicos para facilitar el intercambio de información, la coordinación documental y la programación de reuniones.

La tercera condición busca dejar claro que, aunque existan esos enlaces, la responsabilidad administrativa y jurídica sobre cada entidad seguirá recayendo en los actuales representantes legales.

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El cuarto punto propone que toda la información entregada siga criterios homogéneos, de manera que los documentos, bases de datos e informes tengan formatos estandarizados que permitan verificar fácilmente su contenido y trazabilidad.

Como quinta medida, solicita acordar con cada entidad un cronograma de reuniones, entrega de documentos y demás espacios durante todo el periodo de transición.

Finalmente, Restrepo plantea establecer protocolos específicos para el manejo de información sensible, reservada o estratégica.

Además de las condiciones de la carta, Restrepo ha pedido frenar nombramientos de último momento en entidades como la Cancillería y la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro le respondió que su gobierno “acaba el 6 de agosto a las 12 de la noche”.

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