Ministro de Hacienda Germán Ávila respondió a carta de Restrepo con condiciones del empalme, ¿qué dijo?

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, respondió a una carta enviada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. En ella, la fórmula de Abelardo de la Espriella, que lidera el empalme para el gobierno entrante, puso seis condiciones para hacerlo. Ávila lidera el proceso por parte del gobierno Petro.

“Esa disposición (el proceso de empalme) encuentra plena correspondencia en el compromiso del Gobierno Nacional de adelantar una transición ordenada, transparente, responsable y respetuosa de la institucionalidad democrática”, dice la carta de Ávila.

Como se evidencia, maneja un tono conciliador, que no ha sido lo usual durante la campaña presidencial y en los primeros intercambios entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante, de Abelardo de la Espriella.

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De hecho, este último dijo que no irá a la Casa de Nariño antes del 7 de agosto y que no se reunirá con Petro, algo inédito en la historia reciente de Colombia.

Volviendo a la carta de Ávila, dijo que “los procesos de relevo presidencial son una expresión de la fortaleza de nuestras instituciones y una oportunidad para demostrar que el Estado colombiano está por encima de las diferencias políticas y actúa siempre en función del interés general”.

E hizo referencia a las peticiones de Restrepo, aunque no de manera específica. “El Gobierno Nacional expidió la Directiva Presidencial mediante la cual se definieron la metodología, los órganos de coordinación y las reglas que orientarán el proceso de empalme entre ambos gobiernos, procurando que la entrega de la administración se realice con rigor técnico, amplia publicidad y pleno respeto por el orden constitucional”.

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