Petro designó al MinHacienda, Germán Ávila, para liderar empalme con el nuevo gobierno

El gobierno de Gustavo Petro confirmó que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, coordinará el empalme con el equipo de Abelardo de la Espriella, presidente electo tras los comicios del pasado 21 de junio. Así lo informó el Gobierno nacional a través de un comunicado publicado por la Presidencia en sus redes. “Se espera que en los próximos días se realice la primera reunión entre el coordinador del Gobierno Nacional y el coordinador del equipo designado por el presidente electo, con el fin de acordar las metodologías y dar inicio al empalme”, puntualizó. Lea también: Petro anuncia que “empezará el empalme y su “retirada”, aceptando la victoria de De la Espriella “Esta es una invitación a realizar un ejercicio de transición democrática, respetando los principios de la transparencia en el marco del fortalecimiento institucional de Colombia”, aludió el comunicado.

Horas antes, el equipo de Abelardo de la Espriella sólo había confirmado al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, como el coordinador del empalme en materia de anticorrupción. Con los diferentes nombramientos de ambas partes se espera que la próxima semana comience el proceso de transición entre Gustavo Petro, mandatario saliente, y Abelardo de la Espriella, presidente electo para el período 2026-2030.

Normalmente, estos procesos suelen iniciar una o dos semanas después de desarrollarse las elecciones y conocerse al ganador, así pasó entre Juan Manuel Santos e Iván Duque, quienes iniciaron la transición de manera formal el 1 de julio, en un año donde la segunda vuelta se realizó el 17 de junio. Igualmente, en el 2022 cuando ganó Gustavo Petro, el hoy presidente se reunió con el entonces saliente Iván Duque el 23 de junio. En ese año, la segunda vuelta se llevó a cabo el 19 de junio. En ese caso, la diferencia fue apenas de cuatro días. Ahora, sobre el proceso de transición Petro-De la Espriella, el gobernante saliente informó en un comunicado el día de ayer, viernes, que se han preparado “técnica, metodológica y logísticamente para esta tarea; en esta labor han participado más de 200 funcionarios compilando la información y se han recopilado las prioridades de atención inmediata con la finalidad de garantizar la continuidad del Estado, que es un principio constitucional”. Este proceso de empalme contará con la particularidad de que el presidente electo no visitará la Casa de Nariño hasta el 7 de agosto, día en que se posesione. Así lo confirmó en horas de la mañana de este sábado mediante un comunicado. Siga leyendo: José Manuel Restrepo liderará el empalme anticorrupción; Abelardo no irá a la Casa de Nariño hasta su posesión

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