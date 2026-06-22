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“Lo espero en Italia”: Primera ministra italiana felicita a Abelardo de la Espriella tras su elección

Giorgia Meloni, primera ministra italiana, se sumó a los mensajes de respaldo internacional que ha recibido el presidente virtual electo de Colombia. Su mensaje destacó la cooperación bilateral y la lucha conjunta contra el narcotráfico.

  • Giorgia Meloni, primera ministra italiana, felicitó a Abelardo de la Espriella por su resultado en la segunda vuelta presidencial. Foto: Colprensa / captura de pantalla X @GiorgiaMeloni
    Giorgia Meloni, primera ministra italiana, felicitó a Abelardo de la Espriella por su resultado en la segunda vuelta presidencial. Foto: Colprensa / captura de pantalla X @GiorgiaMeloni
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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La victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial sigue generando reacciones en distintos gobiernos del mundo. A las felicitaciones expresadas por líderes de Estados Unidos y Argentina se sumó este 22 de junio la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien envió un mensaje público al presidente electo y lo invitó a fortalecer la relación entre ambos países.

La mandataria italiana destacó los vínculos que De la Espriella ha mantenido con Italia y expresó su disposición para trabajar de manera conjunta durante el próximo gobierno colombiano: “Felicitaciones a Abelardo de la Espriella, nuevo presidente electo de la República de Colombia. Firme en su ya profundo vínculo personal con Italia, estoy lista para colaborar juntos y desarrollar aún más nuestras ya sólidas relaciones bilaterales”, escribió Meloni a través de la red social X.

Entérese: De la Espriella ganó la elección más apretada y la de más alta participación: cinco datos clave de la segunda vuelta

En su pronunciamiento, la líder europea también hizo referencia a algunos de los temas que considera prioritarios en la agenda común entre las dos naciones: “Trabajaremos unidos por el crecimiento económico, la estabilidad y la seguridad internacional, y para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, en señal de la cercanía entre nuestras Naciones”, señaló.

El mensaje cerró con una invitación al presidente electo: “¡Mis mejores deseos en su labor, Presidente @ABDELAESPRIELLA! ¡Lo espero en Italia!”.

Las felicitaciones de Meloni llegan después de una jornada electoral muy cerrada en el resultado. Con el 99,9 % de las mesas informadas, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos (49,66 %), mientras que Iván Cepeda alcanzó 12.708.712 sufragios (48,70 %). La diferencia entre ambos candidatos fue de 250.830 votos, apenas el 0,96 %, uno de los márgenes más ajustados registrados en las últimas décadas.

Lea más: ¿Puede cambiar el resultado del preconteo al escrutinio? Nunca ha pasado en Colombia

Horas después de conocerse el resultado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación telefónica con De la Espriella para felicitarlo por su triunfo. Además, a través de un mensaje publicado en Truth Social, reiteró su respaldo al nuevo mandatario colombiano: “¡Ganó a lo grande!”.

También el presidente Javier Milei, desde Argentina, expresó sus felicitaciones: “Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, escribió.

A las felicitaciones también se sumó Nayib Bukele, presidente de El Salvador, a través de un mensaje oficial divulgado por su gobierno: “El Gobierno de El Salvador felicita a @ABDELAESPRIELLA por ser electo como Presidente de la República de Colombia. Deseamos éxitos en esta nueva etapa y reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones”, señaló el pronunciamiento en X.

Con estos pronunciamientos, De la Espriella comienza a recibir las primeras señales diplomáticas de respaldo internacional mientras avanza el conteo oficial de votos, revisión y consolidación de resultados por parte de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.

Siga leyendo: Así celebró De la Espriella su triunfo desde Barranquilla: crónica del discurso en el que prometió que gobernará “para todas y todos”

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