De la Espriella ganó la elección más apretada y la de más alta participación: cinco datos clave de la segunda vuelta

La jornada electoral del domingo resultó ser una página inédita en la historia política de Colombia por dos razones: primero, la asistencia a las urnas superó los 26,34 millones de votantes, una participación del 63,6% que batió todos los récords desde la instauración de la segunda vuelta en la Constitución de 1991; y dos, la distancia que consagró a De La Espriella sobre Cepeda se fijó en apenas 250.820 votos, una estrecha brecha de 0,96 puntos porcentuales que supera la elección más estrecha, que había sido la de 1994, cuando Ernesto Samper aventajó a Andrés Pastrana por 2,12 puntos.
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El comportamiento regional tuvo un rol definitivo para inclinar la balanza, con Antioquia siendo una vez más el fortín de la derecha. En territorio antioqueño, De La Espriella consolidó su victoria con un respaldo contundente de 2.185.834 sufragios (64,42%), sacándole más de un millón de votos de ventaja a Cepeda, quien sacó 1.133.681 apoyos (33,41%). Y aunque Cepeda ganó en la Costa Caribe y en Bogotá, votaciones que le ayudaron a recortar la diferencia nacional con De la Espriella, no fue suficiente.