De la Espriella ganó la elección más apretada y la de más alta participación: cinco datos clave de la segunda vuelta

La jornada electoral del domingo resultó ser una página inédita en la historia política de Colombia por dos razones: primero, la asistencia a las urnas superó los 26,34 millones de votantes, una participación del 63,6% que batió todos los récords desde la instauración de la segunda vuelta en la Constitución de 1991; y dos, la distancia que consagró a De La Espriella sobre Cepeda se fijó en apenas 250.820 votos, una estrecha brecha de 0,96 puntos porcentuales que supera la elección más estrecha, que había sido la de 1994, cuando Ernesto Samper aventajó a Andrés Pastrana por 2,12 puntos. Le puede interesar: Segunda vuelta presidencial entre De la Espriella y Cepeda es la más apretada en 32 años en Colombia El comportamiento regional tuvo un rol definitivo para inclinar la balanza, con Antioquia siendo una vez más el fortín de la derecha. En territorio antioqueño, De La Espriella consolidó su victoria con un respaldo contundente de 2.185.834 sufragios (64,42%), sacándole más de un millón de votos de ventaja a Cepeda, quien sacó 1.133.681 apoyos (33,41%). Y aunque Cepeda ganó en la Costa Caribe y en Bogotá, votaciones que le ayudaron a recortar la diferencia nacional con De la Espriella, no fue suficiente.

Cinco datos clave que dejó la segunda vuelta

1. La elección con la más alta participación

Más allá de la reñida disputa entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, la jornada de elecciones presidenciales sobresalió por su histórica participación en las urnas. Con el 100% de las mesas informadas, la afluencia superó los 26,34 millones de ciudadanos, una participación del 63,6%, la más alta desde que hay segundas vueltas en elecciones presidenciales en el país. En relación a la primera vuelta, fueron 2.367.013 votos más, un incremento de 5,7 puntos porcentuales. El abstencionismo electoral también rompió récords al caer por debajo del 41% por primera vez desde los comicios de 1998: en la segunda vuelta de esa elección en la que Andrés Pastrana le ganó a Horacio Serpa la participación fue de 59,2%. Desde 1994, la participación osciló entre el 40% de la primera vuelta de 2014 —la más baja en 32 años— y el 59,2% de la segunda vuelta de 1998.

2. Segunda vuelta más apretada de la historia

Los resultados del preconteo de este domingo son los más ajustados desde que comenzaron a realizarse las segundas vueltas en el país. La distancia con la que De la Espriella le ganó a Cepeda fue de 250.820 votos; es decir, de 0,96 puntos porcentuales. Desde que en el sistema electoral colombiano se introdujo la segunda vuelta, en la Constitución de 1991, esta es la diferencia más estrecha entre dos candidatos. En las elecciones de 1994, año en el que se realizó la primera segunda vuelta de la historia, Ernesto Samper se impuso con 3.733.366 votos (50,26%) frente a los 3.576.781 (48,15%) de Andrés Pastrana, una diferencia de apenas 156.585 votos y una distancia de 2,12 puntos. Lea también: Abelardo De la Espriella arrasó en Antioquia: logró más de 2 millones de votos En la segunda vuelta de 1998, en la que se impuso Andrés Pastrana, la brecha fue de 3,82 puntos porcentuales con el candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa. En 2010, Juan Manuel Santos superó a Antanas Mockus con una diferencia de 41,66 puntos. En 2014, año en el que ganó Juan Manuel Santos su reelección tras enfrentarse a Óscar Iván Zuluaga, lo hizo por una diferencia de 5,95 puntos. En 2018, la segunda vuelta entre Iván Duque y Gustavo Petro fue de 12,17 puntos en favor del primero; y en 2022, la diferencia que le dio la victoria a Petro sobre Rodolfo Hernández fue de 3,13 puntos.

3. Cepeda recortó distancia en Bogotá y la Costa

La fotografía de la primera vuelta presidencial había arrojado una alerta en el Pacto Histórico, por mostrar su retroceso en varias regiones clave que le dieron el triunfo al presidente Gustavo Petro hace cuatro años. El principal campanazo fue la Costa Caribe y Bogotá, dos bastiones clave para la izquierda que en la primera vuelta no dieron los resultados esperados. No obstante, en las elecciones de este domingo, Cepeda logró recortar distancia en ambas zonas. De acuerdo con los datos del preconteo, en Bogotá pasó de 1,7 millones de votos en la primera vuelta a 2,2 millones en la segunda. En la costa Caribe también recortó distancias. En Atlántico pasó de 549.000 votos a 732.000 votos; en Bolívar pasó de 443.000 votos a 591.000 votos; en Córdoba de 391.000 votos a 499.000, y en Magdalena de 263.000 votos a 347.228 votos. Siga leyendo: “Hagan sus maletas y prepárense para ejercer la oposición”: Abelardo exige a Cepeda y Petro respetar los resultados Otros dos departamentos en los que Cepeda creció fueron Nariño, donde pasó de 472.000 votos a 651.000 votos, y Valle del Cauca, en donde pasó de 1,1 millones de votos a 1,4 millones. De la Espriella sumó la mayor parte de sus votos en Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Norte de Santander.

4. El voto en blanco disminuyó levemente

El comportamiento del voto en blanco en la segunda vuelta presidencial de 2026 dejó en evidencia la altísima polarización del electorado y la efectividad de las campañas para atraer a los indecisos. Aunque en términos absolutos la cifra pasó de 406.970 sufragios en la primera jornada a 426.845 en el balotaje definitivo, su peso porcentual experimentó una leve disminución del 0,08%, fijándose en un tímido 1,63% frente al 1,71% inicial. Este estancamiento de la opción neutra demuestra que la ciudadanía prefirió de forma abrumadora tomar partido por alguno de los dos modelos de país en disputa. La sutil variación del voto en blanco adquiere mayor relevancia al analizar el destino del caudal electoral que quedó disponible tras la primera vuelta. En total, 3.228.499 ciudadanos que habían respaldado a los aspirantes eliminados se vieron en la necesidad de reconfigurar su voto. Los datos demuestran que la inmensa mayoría de este grupo decidió abandonar la neutralidad para integrarse a las campañas de De La Espriella o Cepeda.

Este fenómeno de alineación se explica, en gran medida, por las posturas asumidas por los candidatos. Con excepción de Sergio Fajardo, quien cosechó 1.009.073 votos en la primera vuelta y optó por mantener una postura neutral sin anunciar un respaldo oficial, los demás candidatos eliminados tomaron partido.

5. De la Espriella sacó 2,1 millones en Antioquia