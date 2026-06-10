Congresista Gloria Arizabaleta, quien firmó documento para suspender a Petro, dice que se filtró porque “se le fue” en un correo

La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta le dijo a la periodista María Camila Orozco de Blu Radio que “se le fue” el documento con la decisión de suspender al presidente Gustavo Petro. Esa decisión no tiene efectos inmediatos porque, de entrada, no ha sido radicado en la Comisión de Acusaciones y tiene que surtir un largo proceso al interior del Legislativo.
En el mismo medio, Alejandro Ocampo, representante a la Cámara, dijo que Arizabaleta le dijo que sacaron el documento de su celular y que “no sabe cómo”.
Ocampo, por su parte, aseguró que las suspicacias sobre que Arizabaleta busca ayudarle al presidente no tienen sentido. “Lo contrario, buscan perjudicarlo”, aseguró, añadiendo que en este momento el mandatario está en Nueva York representando al país, por lo que “autosuspenderse” sería una especie de golpe blando. “Eso no está bien (...) crea un clima maluco en elecciones”, dijo Ocampo en la entrevista con el medio citado.
Frente a tal polémica, algunos han señalado que podría tratarse de una jugada del petrismo para permitir que el mandatario pueda hacer, libremente, campaña por el candidato Iván Cepeda. Pero, ¿por qué sería Arizabaleta la ficha para aquel movimiento?