Denuncian al catalán Manuel Grau, amigo de Verónica Alcocer, por presunta estafa de $4.900 millones

A Manel Grau se le ha visto varias veces en Europa, sonriendo, yendo codo a codo con Verónica Alcocer —la primera dama de Colombia— a lujosas tiendas. En medio de aquella ostentación, varias denuncias sobre presunta estafa han caído sobre él. Esta vez, los señalamientos pasaron al ámbito judicial: el abogado Carlos Soler denunció a Grau ante la Fiscalía.
Todo se remonta a comienzos de 2023. Según Soler, Grau le pidió prestados más de $5.000 millones a varios empresarios colombianos con la promesa de que se los devolvería pronto, con un interés del 10%.
Los empresarios lo hicieron. Los desembolsos se hicieron paulatinamente hasta 2025 y no fueron solo a él, sino también a emisarios que mandaba. Incluso, Grau llegó a recibir una camioneta de lujo. La promesa de pago fue su estrecha amistad con Alcocer y otros círculos del poder de la Presidencia.