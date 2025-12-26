¿Globo o cortina de humo? Gobierno Petro inscribió Comité promotor de Asamblea Constituyente

El Gobierno del presidente Gustavo Petro insiste con la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y esta vez pasó de los discursos e inscribió ante la Registraduría Nacional el comité promotor de la iniciativa, a seis meses de elecciones. La inscripción se realizó en la tarde de este viernes con la presencia del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien encabezó el acto junto a un grupo de ciudadanos que conforman el comité promotor. Los integrantes inscritos son Armando Custodio Wouriyu Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía. Sanguino estimó que podrían alcanzarse “alrededor de 10 millones de apoyos en firmas”. El comité tendrá un plazo de seis meses para recolectar los respaldos ciudadanos, como lo exige la Registraduría, que deberá validar la inscripción en un término de ocho días antes de autorizar el inicio de la recolección.

El comité deberá reunir al menos el 5 % del censo electoral nacional, lo que equivale a cerca de 2 millones de firmas. Según Sanguino, la apuesta es que la eventual convocatoria se dé con el nuevo Congreso que será elegido el 8 de marzo de 2026. La idea de una Asamblea Constituyente no es nueva en el discurso del presidente Petro. Por el contrario, ha sido un tema recurrente que aparece cada cierto tiempo en momentos de tensión con el Congreso o de estancamiento legislativo. Por ejemplo, fue la semana pasada con el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso que Petro amenazó con una nueva constituyente para reformar el sistema de salud en Colombia. “La decisión de la comisión séptima de hundir la reforma a la salud fue apelada, aun el congreso tiene la oportunidad de construir un valioso sistema de salud para Colombia, si no se hará en asamblea constituyente de acuerdo a las firmas ciudadanas y el voto del nuevo congreso que espero obedezca los intereses del pueblo”, manifestó el presidente en ese entonces. La Constitución de 1991 sí contempla un procedimiento para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pero está lejos de ser un trámite expedito. El primer asunto a tener en cuenta es que tanto el Senado como la Cámara de Representantes deberán aprobar una ley para consultarle a la ciudadanía acerca de la convocatoria. Allí se encuentra el primer escollo. El primer mandatario, quien ha tenido dificultades para sacar adelante sus proyectos en el Congreso, deberá sumar esquivas mayorías para materializar su intentona constituyente. Posteriormente, con base en el proyecto de ley, se debe crear un grupo promotor. Después de recoger las firmas, estas son revisadas por la Registraduría y pasa al Congreso.