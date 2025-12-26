¿Globo o cortina de humo? Gobierno Petro inscribió Comité promotor de Asamblea Constituyente

El Gobierno del presidente Gustavo Petro insiste con la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y esta vez pasó de los discursos e inscribió ante la Registraduría Nacional el comité promotor de la iniciativa, a seis meses de elecciones.
La inscripción se realizó en la tarde de este viernes con la presencia del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien encabezó el acto junto a un grupo de ciudadanos que conforman el comité promotor.
Los integrantes inscritos son Armando Custodio Wouriyu Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía.
Sanguino estimó que podrían alcanzarse “alrededor de 10 millones de apoyos en firmas”. El comité tendrá un plazo de seis meses para recolectar los respaldos ciudadanos, como lo exige la Registraduría, que deberá validar la inscripción en un término de ocho días antes de autorizar el inicio de la recolección.