Petro incumplió promesa sobre mármol de no convocar una Asamblea Constituyente, ¿es un distractor?

Como dice el juego popular, desde Shanghái (China) “vino un barco cargado” de la idea de hacer una Asamblea Nacional Constituyente. El comandante de ese “buque” fue el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que aprovechó un viaje laboral a ese país para anunciar este jueves el proyecto de ley que busca cambiar la Constitución de 1991.
El documento, que hasta ahora es un borrador, fue calificado por opositores y expertos como un distractor o un “globo” que no va a volar muy alto porque no dan los tiempos. Tampoco tiene el Ejecutivo mayorías robustas en el Congreso e incluso falta ambiente ciudadano para un cambio de esa magnitud, si se compara con lo que atravesaba el país a principios de la década del noventa.
Le puede interesar: “No soy un bully”, dice Petro, pero le recuerdan que ha tenido que retractarse y pedir disculpas por decenas de ataques e insultos.
Pero también este nuevo debate, que no es tan nuevo, es una promesa incumplida: el presidente Gustavo Petro prometió, literalmente sobre mármol en 2018, que no iba a convocar a Constituyente si llegase a la Presidencia como terminó ocurriendo cuatro años después. El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Antanas Mockus, le hizo firmar “10 mandamientos”, pero parece que se han incumplido varios.
Para incumplir la promesa de la Constituyente, Petro encontró un aliado perfecto. Montealegre ha sido uno de los grandes artífices en el Gobierno de la utilización de mecanismos como la consulta popular o la Asamblea Nacional Constituyente no como fines sino como medios. Es decir, con objetivos más electorales que jurídicos.