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Eljach anuncia “batalla jurídica” para defender el rol de la Procuraduría en los procesos penales

Para el procurador, la decisión de apartar a la entidad de los procesos penales correspondería a una mala interpretación del rol de sus funcionarios.

  • El procurador Gregorio Eljach se pronunció sobre una iniciativa que impulsa el gobierno de Abelardo de la Espriella y su ministro de Justicia, Iván Cancino, sobre el papel de la Procuraduría en los procesos penales. Fotos: Colprensa
    El procurador Gregorio Eljach se pronunció sobre una iniciativa que impulsa el gobierno de Abelardo de la Espriella y su ministro de Justicia, Iván Cancino, sobre el papel de la Procuraduría en los procesos penales. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, advirtió que se avecina una dura pugna política y jurídica para evitar que el organismo de control sea excluido de los procesos judiciales penales en el país. Esta advertencia la hizo en la presentación de la “Política para el uso responsable de la inteligencia artificial en la Procuraduría”.

El evento que era para la firma de dicha política, el funcionario lo aprovechó para manifestar su férrea oposición a una iniciativa gubernamental que busca eliminar la intervención penal de la entidad.

De acuerdo con Eljach, se ha revivido una propuesta que pretende “quitarle a la Procuraduría todo el recurso humano y la función de intervención judicial en lo penal” para trasladar dicha responsabilidad a la Rama Judicial. La iniciativa, impulsada bajo el gobierno de Abelardo De La Espriella y liderada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, se presentaría próximamente ante el Congreso de la República para su debate y aprobación.

Lea también | “No iba a haber elecciones”: la preocupante revelación del procurador Gregorio Eljach

“Me lo dijo un ministro de Estado en mi despacho la semana pasada. Tengo testigos: ‘Gregorio, la palabra más cara en el sistema judicial que atiende la Procuraduría es una sola: coadyuvo. Punto’. Para decir que la labor de la intervención judicial en muchos casos se reduce (a eso)”, relató el procurador sobre un comentario que le hizo un ministro.

Para el procurador, la iniciativa se alimenta de una percepción reduccionista y equivocada sobre el rol de los procuradores delegados en los escenarios judiciales. Eljach defendió firmemente a sus funcionarios, describiéndolos como servidores públicos “abnegados y muy calificados” cuyo trabajo no debe ser demeritado por valoraciones erróneas.

“No puede ser que por una percepción negativa, equivocada, errónea, del ejercicio de una función de unos servidores públicos (...) se quiera cercenar, como si quitando la gente se va a solucionar el problema”, cuestionó Eljach aludiendo a que se intente solucionar supuestos problemas operativos eliminando personal.

También fue enfático al señalar que no cederá terreno ante el proyecto legislativo que alista el Ejecutivo. “Yo voy a defender lo que me entregaron, pero han vuelto a revivir la propuesta de quitarle a la Procuraduría todo el recurso humano y la función de intervención judicial en lo penal y ya están alistando para llevarlo al Congreso. Ahí vamos a dar una batalla jurídica y política porque hay razones no solamente filosóficas, sino que éticas y jurídicas para defender que esto continúe como viene”, advirtió.

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Este sería el primer choque directo entre la Procuraduría General de la Nación bajo la dirección de Eljach y los proyectos de reforma judicial del gobierno de De La Espriella.

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Preguntas y respuestas

¿Qué busca cambiar el Gobierno en las funciones penales de la Procuraduría?
La iniciativa busca eliminar la intervención judicial de la Procuraduría en procesos penales y trasladar esa responsabilidad a la Rama Judicial. Según la noticia, el proyecto sería presentado próximamente ante el Congreso para su debate y aprobación.
¿Qué funciones penales podría perder la Procuraduría con la reforma?
La Procuraduría podría perder la función de intervención judicial en procesos penales y parte del recurso humano destinado a esa labor. La propuesta pretende trasladar dicha responsabilidad a la Rama Judicial, según explicó Gregorio Eljach.
¿Por qué Gregorio Eljach se opone a eliminar personal de la Procuraduría?
Eljach considera equivocada la percepción de que los procuradores delegados tienen un papel reducido en los procesos judiciales. Defendió a estos funcionarios como servidores públicos calificados y cuestionó que eliminar personal sea presentado como solución a problemas operativos.
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