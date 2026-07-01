Los 22 sectores que revisará el grupo élite anticorrupción que De la Espriella designó para el empalme

Ganar la Presidencia fue solo el primer paso, ahora Abelardo de La Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, dan inicio al empalme con el Gobierno de Gustavo Petro para saber cómo y qué necesitan para hacer realidad su propuesta de campaña: la “patria milagro”. En ese camino, Restrepo (líder del empalme) aseguró que revisarán con lupa 22 sectores.

El objetivo, dice, es identificar posibles casos de corrupción. En ese sentido, el funcionario electo aseguró que el programa Arca de Noé (nombre que le dan al proceso de empalme) fue puesto en marcha hace ocho meses, y reunió a más de 1.300 personas con el propósito de preparar un proceso integral que cubra el propósito mencionado.

El proceso de empalme por parte del Gobierno electo también estará liderado por el confirmado nuevo ministro de Hacienda: Germán Ávila.

Restrepo, en entrevista con El Tiempo, sostuvo que la corrupción podría evidenciarse en el uso inadecuado de los recursos públicos, el despilfarro, la ejecución de obras inconclusas, la adopción de decisiones erradas, apropiaciones indebidas de recursos, la captura de entidades estatales y el aumento injustificado de las nóminas en distintas instituciones del Estado.

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“Hemos construido una línea base en cada uno de los 22 sectores de la economía. Hoy se conforman las mesas de 22 sectores de la sociedad, sectores que recogen toda la dinámica de nuestro país. En cada una de ellas existe un equipo coordinador y un grupo aproximado de cerca de 100 personas para los procesos de empalme en cada uno de esos 22 sectores”, le dijo Restrepo al medio citado.