Misión Electoral del Instituto Republicano destaca alta participación y pide respetar resultados oficiales

La Misión de Observación Electoral del Instituto Republicano Internacional (IRI) presentó su declaración preliminar sobre la segunda vuelta presidencial y vicepresidencial de 2026 en Colombia, en la que destacó el nivel de participación ciudadana, el desempeño de las autoridades electorales y la necesidad de respetar los resultados oficiales mientras avanza el proceso de escrutinio. Según el informe, más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar y cerca de 15.000 observadores electorales, nacionales e internacionales, hicieron seguimiento a la jornada. Uno de los datos destacados por el IRI fue el aumento de la participación entre la primera y la segunda vuelta.

De acuerdo con la misión, la asistencia a las urnas pasó del 58 % al 63,60 %, lo que representa un incremento cercano a seis puntos porcentuales. En el exterior, la participación también aumentó, al pasar del 43,40 % en la primera vuelta al 46,69 % en la segunda. EL COLOMBIANO estuvo presente en la presentación del informe. Allí, Gaddi H. Vásquez, exembajador de Estados Unidos ante la ONU y jefe de misión del Instituto Republicano Internacional aseguró que los niveles de participación mencionados son la prueba de la confianza que le tiene el pueblo colombiano a sus instituciones y elecciones. ”Esta sostenida participación cívica refleja la larga tradición democrática de Colombia y el compromiso continuo de sus ciudadanos por preservarla", dijo. Puede leer: Misión de la UE descarta fraude electoral y cuestiona denuncias de Petro: “no hay evidencia” La organización indicó que, con base en los resultados preliminares observados al cierre de la jornada, Abelardo de la Espriella obtenía 12.959.542 votos (49,66 %), frente a los 12.708.712 votos (48,70 %) registrados por Iván Cepeda. No obstante, recordó que los resultados oficiales aún deben ser certificados por las autoridades electorales y que el escrutinio continuaba en curso al momento de la publicación del informe.

En su evaluación, el IRI señaló que la jornada electoral fue administrada bajo un marco institucional sólido y destacó el trabajo de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral. “A pesar de los retos, las autoridades de Colombia demostraron resiliencia, profesionalismo y competencia técnica”, explicó Vásquez, quien dijo que seguirán los procesos electorales hasta que los jueces confirmen los resultados. “Felicitamos a la Registraduría por llevar a cabo una elección ordenada y técnicamente sólida”, añadió. También resaltó medidas implementadas para fortalecer la transparencia, entre ellas simulacros de transmisión de resultados, capacitación a jurados y acciones para facilitar el acceso al voto de personas con discapacidad.

¿Hubo irregularidades electorales?

La misión informó que desplegó 22 observadores internacionales en Bogotá, Cali, Barranquilla y Miami, además de visitar más de 85 puestos de votación en Colombia, Estados Unidos y España. En términos generales, describió la votación como un proceso ordenado y profesional. No obstante, el informe también registró algunas situaciones puntuales. Entre ellas mencionó reportes de posibles irregularidades relacionadas con compra de votos, denuncias sobre actividad política cerca de puestos de votación y problemas logísticos aislados. En Madrid, por ejemplo, observadores reportaron un incidente derivado de la restricción para tomar fotografías de los listados de votantes. Asimismo, en Barcelona, Miami y Nueva York se reportaron episodios aislados de tensión entre votantes y funcionarios electorales. Lea además: Así se está armando parte del gabinete de De la Espriella y Restrepo: estos nombres serán clave Además, Antonio Garrastazu, director regional del Instituto Republicano Internacional, aseguró que la misión de observación electoral identificó casos de personas tomando fotos o videos al tarjetón.

Pese a estos hechos, la misión concluyó que los problemas identificados “no afectaron de manera sustancial el desarrollo general de la votación” y Garrastazu aseguró que los funcionarios electorales demostraron capacidad para gestionar los desafíos presentados durante la jornada. En su declaración, el IRI también expresó preocupación por los hechos de violencia registrados durante el proceso electoral. El informe menciona amenazas, denuncias de intimidación y asesinatos ocurridos durante la campaña, e insiste en que “la violencia en todas sus formas es inaceptable y debe ser condenada de manera inequívoca”. Lea también: Primicia | Alfredo Deluque sería la carta de De la Espriella para ocupar la presidencia del Senado En cuanto a las amenazas de grupos armados y las denuncias sobre el “voto fusil”, Gabriela Serrano, directora de la Misión del Instituto Republicano, aseguro que si bien conocen las denuncias hechas en departamentos como Antioquia, la Misión no identificó que estas interfirieran, alteraran o presionaran las votaciones.

Sin embargo, recalcó la importancia de que se denuncien los casos ante las autoridades competentes para “darle seguimiento y conocer más detalles de los casos”. Sin embargo, respaldó lo dicho por Garrastazu acerca de que las situaciones observadas no interfirieron con las elecciones y se trató de casos aislados. Puede leer: Las 10 razones por las que ganó Abelardo de la Espriella

Recomendaciones electorales de la Comisión Electoral Republicana para Colombia

La organización formuló once recomendaciones dirigidas a las autoridades electorales, partidos políticos y actores institucionales. Entre ellas pidió abstenerse de difundir acusaciones de fraude sin evidencia verificable, fortalecer la educación cívica de los votantes, mejorar la accesibilidad electoral y continuar los esfuerzos para garantizar la transparencia y la confianza ciudadana en los procesos electorales. En cuanto a la polarización, EL COLOMBIANO preguntó acerca de qué acciones concretas podría tomar el Estado y los Gobiernos colombianos para combatirla.

En respuesta, Garrastazu aseguró que había que iniciar desde ahora, y resaltó la importancia de que el presidente electo (Abelardo De la Espriella) y su Gobierno establezcan un diálogo constante con todos los sectores ideológicos del país. “Este país está bastante dividido y es importante que el próximo presidente pueda agrupar a las comunidades”, dijo, e insistió en la importancia de la libertad de prensa y ejercicio periodístico. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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