Misión Electoral del Instituto Republicano destaca alta participación y pide respetar resultados oficiales

La Misión de Observación Electoral del Instituto Republicano Internacional (IRI) presentó su declaración preliminar sobre la segunda vuelta presidencial y vicepresidencial de 2026 en Colombia, en la que destacó el nivel de participación ciudadana, el desempeño de las autoridades electorales y la necesidad de respetar los resultados oficiales mientras avanza el proceso de escrutinio.
Según el informe, más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar y cerca de 15.000 observadores electorales, nacionales e internacionales, hicieron seguimiento a la jornada.
Uno de los datos destacados por el IRI fue el aumento de la participación entre la primera y la segunda vuelta.