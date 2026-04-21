Guardia Indígena intentó ingresar a la fuerza a la Cancillería en Bogotá tras protestas: esto se sabe

Integrantes de la Minga Indígena intentaron ingresar a la fuerza a las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el centro de Bogotá. Según la información conocida hasta el momento, los manifestantes habrían forcejeado para lograr el ingreso a la sede. Desde Cancillería le confirmaron a EL COLOMBIANO que “por ahora no tenemos un comunicado oficial; una vez se nos informe, lo daremos a conocer”.

Se sabe que, al momento de los hechos, varios funcionarios de la Cancillería se encontraban al interior del edificio. Autoridades hacen seguimiento a lo ocurrido.

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