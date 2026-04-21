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Guardia Indígena intentó ingresar a la fuerza a la Cancillería en Bogotá tras protestas: esto se sabe

Desde horas de la tarde, la Minga adelantó unas manifestaciones en la capital del país. Vendrían desde Popayán y pasaron por Cali. Llegaron a Bogotá este martes.

  • Integrantes de la Minga intentaron entrar a la fuerza a la sede de la Cancillería en Bogotá. Foto: Captura de video/Redes Sociales
    Integrantes de la Minga intentaron entrar a la fuerza a la sede de la Cancillería en Bogotá. Foto: Captura de video/Redes Sociales
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 2 horas
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Integrantes de la Minga Indígena intentaron ingresar a la fuerza a las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el centro de Bogotá. Según la información conocida hasta el momento, los manifestantes habrían forcejeado para lograr el ingreso a la sede. Desde Cancillería le confirmaron a EL COLOMBIANO que “por ahora no tenemos un comunicado oficial; una vez se nos informe, lo daremos a conocer”.

Se sabe que, al momento de los hechos, varios funcionarios de la Cancillería se encontraban al interior del edificio. Autoridades hacen seguimiento a lo ocurrido.

En desarrollo...

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