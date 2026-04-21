Colombia pelea el podio en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá: domina en tiro con arco

A falta de cuatro días para el final de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se llevan a cabo en Panamá, la delegación colombiana se encuentra en la cuarta posición del medallero. Los atletas nacionales han obtenido buenos resultados en distintas disciplinas durante los primeros nueve días de competencia. Este martes 21 de abril, los jóvenes encargados de representar al país tuvieron acción en golf, tenis, bádminton, taekwondo y béisbol. Brasil lidera el medallero de los Juegos con más de 100 medallas, seguido por Argentina y Venezuela. Colombia aparece con 46 preseas (10 oros, 10 platas y 26 bronces).

Dominantes en tiro con arco

La disciplina que más dominan los colombianos es el tiro con arco, pues en este deporte se han subido 11 veces al podio, distribuidas de la siguiente manera: un oro en compuesto masculino con Juan González; una plata en compuesto masculino con Jerónimo Agudelo; un bronce para Nicolás Gómez en recurvo masculino; un bronce para Juana Cardona en recurvo femenino, y un bronce con Karina Arango en compuesto femenino. En parejas, los colombianos también se destacaron: plata en compuesto masculino para Juan González y Jerónimo Agudelo; bronce en recurvo masculino para Cristóbal Giraldo y Nicolás Gómez; oro en compuesto femenino para Julieta Tobón y Karina Arango, y oro en recurvo femenino para Juana Cardona y Salomé Duque. En las competencias mixtas ocurrió lo mismo: Colombia subió al podio en recurvo y compuesto. El bronce lo consiguieron Juana Cardona, Nicolás Gómez, Cristóbal Giraldo y Salomé Duque en recurvo mixto. En compuesto mixto lograron el oro Karina Arango, Jerónimo Agudelo, Juan González y Julieta Tobón.

Triunfos en natación y deportes de contacto