Colombia pelea el podio en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá: domina en tiro con arco

A falta de cuatro días para el final de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se llevan a cabo en Panamá, la delegación colombiana se encuentra en la cuarta posición del medallero.
Los atletas nacionales han obtenido buenos resultados en distintas disciplinas durante los primeros nueve días de competencia. Este martes 21 de abril, los jóvenes encargados de representar al país tuvieron acción en golf, tenis, bádminton, taekwondo y béisbol.
Brasil lidera el medallero de los Juegos con más de 100 medallas, seguido por Argentina y Venezuela. Colombia aparece con 46 preseas (10 oros, 10 platas y 26 bronces).