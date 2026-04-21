Conozca la historia de la profesora de yoga paisa que presentará su libro en la FILBo 2026

En 2008, tras un acontecimiento que dejó su vida en quiebre, Claudia Cecilia Cárdenas decidió dejarlo todo, empacar maletas y viajar a la India.

Al inicio, la idea era recorrer el país del sur asiático durante un mes y conocer un ashram, que son los centros espirituales de la tradición hindú utilizados para prácticas como la meditación y el yoga.

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Ocho días estuvo Claudia en Aurovalley Ashram, el tiempo suficiente para darse cuenta de que ahí quería pasar el resto de su vida. Esa semana terminó convirtiéndose en siete meses.

“En ese momento dije: ‘Acá me quiero quedar. Y de acá no quiero salir hasta que entienda mejor la vida’. Porque sentía que lo que yo entendía era casarse, tener hijos, tener trabajo, tener finca, comprar carro y casa. Y eso me causaba angustia, me tenía en una crisis”, cuenta Cárdenas, quien de profesión es administradora de empresas.

En ese centro espiritual y de la mano de los maestros comenzó a aprender las bases de la filosofía del yoga, disciplina que tiene sus raíces en el hinduismo. Después de eso, la antioqueña continuó preparándose: en Argentina estudió una técnica universitaria en yoga y cada que puede viaja a la India para seguir con su formación.