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Gustavo Bolívar demandará a los hinchas que insultaron a sus hijos en el partido de Colombia vs. Ghana en Kansas

El exsenador anunció que radicará acciones legales contra el grupo de aficionados que, en el estadio de Kansas durante el encuentro Colombia-Ghana del Mundial 2026, agredió verbalmente a sus hijos llamándolos “ladrones”.

  • Apoyado en un video que se hizo viral en las redes sociales, el exfuncionario busca la plena identificación de los agresores para que respondan ante los tribunales. FOTO: Captura de video de redes sociales @GustavoBolivar
    Apoyado en un video que se hizo viral en las redes sociales, el exfuncionario busca la plena identificación de los agresores para que respondan ante los tribunales. FOTO: Captura de video de redes sociales @GustavoBolivar
  • Gustavo Bolívar y sus hijos en un partido de Colombia en el Mundial. FOTO: Captura de video de redes sociales @GustavoBolivar
    Gustavo Bolívar y sus hijos en un partido de Colombia en el Mundial. FOTO: Captura de video de redes sociales @GustavoBolivar
El Colombiano
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hace 2 horas
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El estadio de Kansas, escenario del encuentro entre Colombia y Ghana que terminó con victoria 1-0 de los cafeteros tras un golazo de Jhon Arias por los 16avos del Mundial de la Fifa 2026, se transformó en el origen de una nueva polémica con litigio legal.

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Y es que el exdirector del Departamento de Prosperidad Social, exsenador y escritor Gustavo Bolívar anunció en la tarde de este sábado 4 de julio que presentará acciones penales contra un grupo de asistentes que insultaron y llamaron “ladrones” a sus hijos durante el partido mundialista.

Gustavo Bolívar y sus hijos en un partido de Colombia en el Mundial. FOTO: Captura de video de redes sociales @GustavoBolivar
Gustavo Bolívar y sus hijos en un partido de Colombia en el Mundial. FOTO: Captura de video de redes sociales @GustavoBolivar

La agresión en Kansas y el contraataque legal

A través de un video publicado en su cuenta de X, Bolívar denunció que sus hijos, actualmente residentes en Estados Unidos, sufrieron agresiones verbales y gritos por parte de varios individuos. En la grabación se escucharon descalificaciones como “ladrón”, “hijueputa” y “socialista de mierda”.

El excongresista vinculó este hecho a la polarización del país y a discursos “aprendidos”, señalando que los atacantes eran jóvenes que reflejaban el odio transmitido por sus padres en sus hogares. Ante esta situación, el escritor solicitó el apoyo ciudadano para identificar a los agresores con nombres propios.

La respuesta legal del exfuncionario consistirá en llevar el caso ante los tribunales para obligar a los responsables a fundamentar sus acusaciones. “Sí necesito judicializarlos, que nos demuestren ante un tribunal si hemos robado algo. Y si no, pues tienen que pagar las consecuencias”, sentenció Bolívar.

Asimismo, el exsenador defendió la transparencia de su entorno familiar, argumentando que sus hijos nunca han tenido contratos ni cargos con el Estado, y recordó que él ha perdido “patrimonio personal y donado” sus sueldos desde que ingresó a la política.

Otra vez el debate por los símbolos

Bolívar arremetió también contra los sectores que critican fuertemente al Gobierno de Gustavo Petro y los simpatizantes de Abelardo de la Espriella, asociándolos con estas conductas. El exdirector del DPS reclamó el derecho de los sectores progresistas a disfrutar de los mismos espacios que cualquier ciudadano.

“Y no podemos seguir permitiendo el relato de que, por ser progresistas, entonces hay que vestirse mal, ir a los peores sitios, no acompañar a la selección, no viajar, no comer rico. ¿Quién les dijo? Pendejos. De verdad, son muy abyectos, muy tontos. Nosotros tenemos el derecho a hacer lo que nos dé la gana mientras no nos robemos la plata”, sostuvo.

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Finalmente, el escritor advirtió que continuará asistiendo a los partidos de la selección nacional bajo la premisa de que no abandonará los espacios públicos, sin importar que “se hayan robado” la camiseta de Colombia.

“Ya nos robaron la camiseta, no nos robarán la selección”, concluyó Bolívar, mientras reiteró que buscará la justicia por los medios legales para su familia.

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