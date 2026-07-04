Escándalo en la Aerocivil: Tras renuncia de asesora, aparecen acusaciones de corrupción en contratos millonarios

En las últimas horas comenzó a circular en grupos internos de WhatsApp un mensaje en el que varios funcionarios de la Aerocivil hacen un llamado a denunciar presuntos hechos de corrupción al interior de la entidad y piden la salida del director encargado, Luis Alfonso Martínez Chimenty.
El documento apareció apenas horas después de que Narda Duperly Roa Ibarra, asesora de la Dirección General y de la Oficina Asesora Jurídica, presentara su renuncia irrevocable asegurando que era víctima de acoso laboral y que estaba siendo presionada para firmar estudios previos relacionados con un contrato de contratación directa cuyo valor supera los 12.000 millones de pesos.
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En el mensaje difundido entre los servidores públicos, los funcionarios acusan a la dirección de convertir la entidad en un “botín” mediante la aprobación acelerada de contratos y cuestionan la expedición de una resolución que, según indican, permitiría adelantar procesos contractuales incluso durante los fines de semana.
Además del contrato relacionado con la plataforma de gestión documental, el chat menciona otras actuaciones que consideran irregulares, entre ellas un nuevo proceso para la vigilancia de los aeropuertos por cerca de 79.000 millones de pesos, que, según los denunciantes, se impulsó en lugar de realizar una adición al contrato existente. También cuestionan un proyecto para la adquisición de radares, al que califican de tener un costo excesivo, y denuncian presuntos nombramientos de personal que no cumplirían los requisitos exigidos.