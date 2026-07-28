Fifa planea vender participaciones del Mundial a inversores privados; Uefa ya respondió a la idea de Infantino

El mundo del fútbol enfrenta una polémica luego de conocerse el plan del presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), Gianni Infantino, quien quiere abrir las puertas a capitales privados en la gestión comercial de sus torneos más emblemáticos. Este proyecto, que buscaría maximizar los ingresos del organismo, ha generado un rechazo inmediato y tajante por parte de la Unión Europea de Fútbol Asociado (Uefa) que aseguró que este deporte “no está en venta”.

El plan de Infantino revelado a través de un comunicado es la creación de una nueva entidad denominada Fifa Forward Enterprise (FFE), una sociedad que gestionaría todos los derechos comerciales — transmisión incluyendo, patrocinios, venta de entradas y licencias— de la Copa del Mundo masculina y femenina, así como del Mundial de Clubes.

La nueva compañía tendría una valoración de 20.000 millones de dólares y su objetivo consiste en invitar a terceros a realizar inversiones minoritarias, vendiendo hasta un 21% de participación para recaudar aproximadamente 4.200 millones de dólares.

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A pesar de la presencia de ese capital externo, la FIFA sostiene que mantendría el control exclusivo de la FFE a través de una representación mayoritaria en la junta directiva y la autoridad sobre el calendario y el reglamento deportivo.

Sobre la iniciativa, el principal argumento de Infantino para defender esta “democratización del fútbol” es el aumento drástico en la financiación para el desarrollo. Con esta inyección de capital, la FIFA planea triplicar los fondos destinados a sus 211 asociaciones miembros, pasando de los actuales 8 millones de dólares a 20 millones de dólares por federación para el ciclo 2027-2030.