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Fifa planea vender participaciones del Mundial a inversores privados; Uefa ya respondió a la idea de Infantino

La Fifa informó sobre la creación de una compañía que gestionaría derechos comerciales, licencias, patrocinios, transmisión y ventas de entradas de los mundiales.

  • Gianni Infantino defiende la creación de una empresa para gestionar los derechos comerciales de los mundiales mientras que Aleksander Ceferin denuncia que se cruzó una línea que no se debió cruzar. Foto: Getty Images y AFP
    Gianni Infantino defiende la creación de una empresa para gestionar los derechos comerciales de los mundiales mientras que Aleksander Ceferin denuncia que se cruzó una línea que no se debió cruzar. Foto: Getty Images y AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 8 horas
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El mundo del fútbol enfrenta una polémica luego de conocerse el plan del presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), Gianni Infantino, quien quiere abrir las puertas a capitales privados en la gestión comercial de sus torneos más emblemáticos. Este proyecto, que buscaría maximizar los ingresos del organismo, ha generado un rechazo inmediato y tajante por parte de la Unión Europea de Fútbol Asociado (Uefa) que aseguró que este deporte “no está en venta”.

El plan de Infantino revelado a través de un comunicado es la creación de una nueva entidad denominada Fifa Forward Enterprise (FFE), una sociedad que gestionaría todos los derechos comerciales — transmisión incluyendo, patrocinios, venta de entradas y licencias— de la Copa del Mundo masculina y femenina, así como del Mundial de Clubes.

La nueva compañía tendría una valoración de 20.000 millones de dólares y su objetivo consiste en invitar a terceros a realizar inversiones minoritarias, vendiendo hasta un 21% de participación para recaudar aproximadamente 4.200 millones de dólares.

Lea también: Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, pidió no reelegir a Gianni Infantino y reclamó un “nuevo liderazgo” tras el Mundial

A pesar de la presencia de ese capital externo, la FIFA sostiene que mantendría el control exclusivo de la FFE a través de una representación mayoritaria en la junta directiva y la autoridad sobre el calendario y el reglamento deportivo.

Sobre la iniciativa, el principal argumento de Infantino para defender esta “democratización del fútbol” es el aumento drástico en la financiación para el desarrollo. Con esta inyección de capital, la FIFA planea triplicar los fondos destinados a sus 211 asociaciones miembros, pasando de los actuales 8 millones de dólares a 20 millones de dólares por federación para el ciclo 2027-2030.

Esta propuesta ya generó un rechazo por parte de la Uefa, quien encabezada por su presidente, Aleksander Ceferin, fue contundente.“El alma del fútbol no es un activo para comerciar”, dijo el directivo, añadiendo que esa idea “traspasa una línea que las instituciones rectoras nunca deberían cruzar”.

A través de una declaración oficial, la Uefa enfatizó que “el alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar” y criticó la falta de transparencia sobre quiénes serían los beneficiarios económicos finales de la operación. La organización europea fue clara al sentenciar que "ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la Fifa venderlo".

Por el momento, la FIFA no ha fijado una fecha para que el proyecto sea debatido por su Consejo y las 211 federaciones miembros, quienes tienen la última palabra para aprobar este histórico cambio de rumbo en el negocio del fútbol.

Siga leyendo: FIFA prepara una “locura” para la celebración de los 100 años del Mundial, se realizará en 3 continentes

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es Fifa Forward Enterprise y qué torneos administraría?
Fifa Forward Enterprise (FFE) será una nueva sociedad encargada de gestionar los derechos comerciales de la Copa del Mundo masculina y femenina, además del Mundial de Clubes. Administraría transmisiones, patrocinios, venta de entradas y licencias.
¿Para qué se utilizaría el dinero obtenido con la venta de una participación en la nueva empresa?
La FIFA afirma que los recursos servirían para aumentar la financiación del desarrollo del fútbol. Su objetivo es elevar los aportes a cada una de sus 211 asociaciones miembros entre 2027 y 2030.
¿Por qué la Uefa rechaza la entrada de capital privado en los negocios de la Fifa?
La Uefa sostiene que la gobernanza del fútbol no debe convertirse en un activo comercial. Además, cuestiona la falta de transparencia sobre quiénes serían los beneficiarios económicos finales de la operación.
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