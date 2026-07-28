Partido Conservador se declara de gobierno y el Senado estudia cómo posesionar a Wadith Manzur desde prisión

El Partido Conservador oficializó su respaldo al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, un anuncio que no fue sorpresa para muchos, pues el partido respaldó a De la Espriella en segunda vuelta. La decisión fue tomada por unanimidad por las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, que resolvieron declararse partido de gobierno, mientras el Congreso analiza una solicitud del senador electo Wadith Manzur para posesionarse pese a permanecer privado de la libertad por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En contexto: Estas son las 16 curules clave que definirán la balanza para De la Espriella en el Congreso El anuncio lo hizo el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, tras una reunión sostenida entre los congresistas de ambas corporaciones. “Las bancadas tanto de Senado como de Cámara acaban de declararse partido de gobierno”, afirmó Cepeda. El líder de los azules explicó que la decisión responde a las coincidencias programáticas con el nuevo Gobierno. “Hoy, en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, por las afinidades programáticas, por las posturas del candidato, por la defensa de la familia, la empresa privada, el orden y la seguridad, hay una declaratoria formal del Partido Conservador como partido de gobierno”, señaló.

Actualmente, la bancada conservadora cuenta con 19 representantes a la Cámara y 10 senadores. Sin embargo, una de esas curules permanece sin ocuparse debido a que Wadith Manzur se encuentra en prisión mientras avanza la investigación en su contra por presuntamente participar en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

¿Cómo van las cuentas en la coalición de gobierno a favor de De la Espriella que se arma en el Congreso?

Esto quiere decir que, en teoría, el presidente electo tendría a su favor en el Senado al menos 38 de las 103 curules. Las de los conservadores se sumarían a las de Salvación Nacional, Cambio Radical y Centro Democrático. Y todo indica que también La U haría parte de la coalición, con lo que sumarían 48 curules a su favor. En Cámara, de los 183 congresistas, el gobierno entrante tendría 74 respaldos declarados hasta ahora. Pero si se suman los de La U y el Mira llegaría a 88, esto supera las mayorías simples que necesita para varios de sus proyectos, al menos en esa plenaria. Sin embargo, si algo quedó claro durante el cuatrenio anterior, y nuevamente en la posesión del Congreso el 20 de julio, es que las lealtades a los partidos pueden quedarse solo en el papel, pues varios congresistas actúan de forma independiente. Sin embargo, cuando se trata de votar con decisiones de bancada, y no de votaciones secretas como en el caso de la elección del presidente del Senado, sí puede haber sanciones internas de parte de las directivas de los partidos a quienes no voten conforme el partido ha decidido, siempre que esas sanciones estén en los estatutos de la colectividad.

El caso de Wadith Manzur

Mientras el partido consolida su respaldo al nuevo Gobierno, el Senado estudia una petición presentada por Wadith Manzur. El congresista electo busca posesionarse pese a estar privado de la libertad y planteó dos alternativas: hacerlo de manera virtual o que la mesa directiva del Senado se traslade al centro de reclusión donde permanece para tomarle el juramento.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, confirmó que la solicitud se encuentra bajo análisis jurídico.

“El secretario general está estudiando el tema, no es fácil. Él solicitó que nos trasladásemos allá y aquí jurídicamente están revisando el tema para proceder conforme a la Constitución Política y a la ley”, explicó. Y es que si un congresista no se posesiona, esta es una causal de pérdida de investidura. La decisión que adopte la mesa directiva del Senado será determinante para establecer si Manzur puede asumir su curul mientras enfrenta el proceso judicial en su contra. Siga leyendo: “Me van a hacer algo” y “me recordó su pasado en la guerrilla”: Las frases más duras de Angie Rodríguez sobre Petro y “cosas feas” en Casa de Nariño Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Preguntas y respuestas