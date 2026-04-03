Gustavo Petro arremete de nuevo contra el Banco de la República y vuelve a insistir con una constituyente

El presidente publicó en su cuenta de X un extenso mensaje con múltiples cuestionamientos sobre el Banco de la República (BanRep) y planteó, como único desenlace de los choques de los últimos días entre el Gobierno y esta entidad, la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. “El establecimiento colombiano quiere que se acabe el periodo progresista de inmediato, porque este distribuye el ingreso nacional priorizando a la gente trabajadora; por eso, a través del duquismo en la junta, quiere que el modelo económico de Duque se imponga en el país de nuevo, desconociendo el mandato popular de las elecciones del año 2022. El duquismo no es más que uribismo conservador, adicto a las ideas neoliberales ya fracasadas en el mundo”, escribió en la red social, asegurando que actualmente la junta del BanRep obedece a los intereses de su antecesor. Contexto: Gobierno y Banco de la República rompen relaciones: esto dijo el MinHacienda sobre su retiro de la junta La decisión que ha desatado la furia del Gobierno fue la de subir 100 puntos básicos la tasa de interés, la cual fue tomada por la junta el pasado 31 de marzo de 2026. Con este incremento, la tasa quedó en 11,25 %, luego de haber estado en 10,25 %, y llegó a un nivel que no se veía desde junio de 2024. En su reciente publicación, Petro calificó esto como una “decisión electoral” y lo llamó “la peor torpeza económica”. También advirtió que podría generar efectos adversos en la economía nacional y que “es por esto que Colombia es uno de los países más desiguales socialmente del mundo”.

Además, aseguró que el debate de los últimos días, suscitado por este episodio, debería terminar en una Asamblea Nacional Constituyente en la que se reformen las tareas y la estructura del BanRep, una idea que no es para nada nueva en el repertorio del mandatario. En su trino, Petro se remite a la carta de 31 páginas que este jueves firmaron miembros de su gabinete, economistas, académicos, organizaciones sociales y sindicatos, entre otros, en la que manifestaron su preocupación por las recientes decisiones del Banco. Este documento es una respuesta a la carta que más de 300 economistas, exministros y académicos publicaron en defensa del BanRep esta misma semana.