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Gustavo Petro arremete de nuevo contra el Banco de la República y vuelve a insistir con una constituyente

La tensión entre el Gobierno y el Banco de la República continúa tras la decisión de subir la tasa de interés. En una publicación de X, el presidente calificó la junta directiva de la entidad como “duquista” y aseguró que el debate sobre las funciones del Banco debe terminar en una constituyente.

  • Petro fue quien anunció que la salida del gobierno de la junta directiva del BanRep. FOTO: Getty
    Petro fue quien anunció que la salida del gobierno de la junta directiva del BanRep. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
03 de abril de 2026
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El presidente publicó en su cuenta de X un extenso mensaje con múltiples cuestionamientos sobre el Banco de la República (BanRep) y planteó, como único desenlace de los choques de los últimos días entre el Gobierno y esta entidad, la realización de una Asamblea Nacional Constituyente.

“El establecimiento colombiano quiere que se acabe el periodo progresista de inmediato, porque este distribuye el ingreso nacional priorizando a la gente trabajadora; por eso, a través del duquismo en la junta, quiere que el modelo económico de Duque se imponga en el país de nuevo, desconociendo el mandato popular de las elecciones del año 2022.

El duquismo no es más que uribismo conservador, adicto a las ideas neoliberales ya fracasadas en el mundo”, escribió en la red social, asegurando que actualmente la junta del BanRep obedece a los intereses de su antecesor.

Contexto: Gobierno y Banco de la República rompen relaciones: esto dijo el MinHacienda sobre su retiro de la junta

La decisión que ha desatado la furia del Gobierno fue la de subir 100 puntos básicos la tasa de interés, la cual fue tomada por la junta el pasado 31 de marzo de 2026. Con este incremento, la tasa quedó en 11,25 %, luego de haber estado en 10,25 %, y llegó a un nivel que no se veía desde junio de 2024.

En su reciente publicación, Petro calificó esto como una “decisión electoral” y lo llamó “la peor torpeza económica”. También advirtió que podría generar efectos adversos en la economía nacional y que “es por esto que Colombia es uno de los países más desiguales socialmente del mundo”.

Además, aseguró que el debate de los últimos días, suscitado por este episodio, debería terminar en una Asamblea Nacional Constituyente en la que se reformen las tareas y la estructura del BanRep, una idea que no es para nada nueva en el repertorio del mandatario.

En su trino, Petro se remite a la carta de 31 páginas que este jueves firmaron miembros de su gabinete, economistas, académicos, organizaciones sociales y sindicatos, entre otros, en la que manifestaron su preocupación por las recientes decisiones del Banco. Este documento es una respuesta a la carta que más de 300 economistas, exministros y académicos publicaron en defensa del BanRep esta misma semana.

Antes de que en la junta del 31 de marzo se anunciara la subida de la tasa, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se salió de la reunión. Después explicó que la propuesta de elevar 100 puntos básicos obedecía a intereses particulares y que era una cifra desproporcionada.

Luego, Petro informó que el Gobierno tomó la decisión de retirarse de la junta directiva del Banco, que en total tiene siete miembros y se reúne ocho veces al año para decidir el movimiento de la tasa, la cual determina qué tan rentables son los ahorros o las inversiones, pero que también ayuda a controlar la inflación y a regular el consumo.

Los integrantes son cinco codirectores, el gerente del Banco y el ministro de Hacienda, cuya silla ya está vacía, por lo que esta entidad se queda sin quórum para tomar decisiones.

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El asunto es que, desde hace tres años, el Gobierno le está pidiendo al Banco, que funciona de manera independiente, que baje la tasa, mientras que este la ha subido en dos ocasiones consecutivas en lo que va de 2026. Ante esas negativas, Petro ha venido acusando al BanRep de sabotear la economía durante su mandato y de enriquecer a los bancos.

Pero son de más larga data las propuestas del presidente de transformar esta entidad, las cuales considera deben hacerse vía una Asamblea Nacional Constituyente. Por ejemplo, ha sostenido que, en vez de dedicarse a un enfoque de control de la inflación, debería priorizar el crecimiento económico, la producción y el empleo.

Por ahora, la decisión del Gobierno de dejar su asiento vacante en la junta impide que el Banco lleve a cabo su función, la cual está planteada en la Constitución, que finalmente es la que orienta las decisiones económicas que toma la entidad.

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