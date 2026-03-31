¿Doble rasero? Gobierno usa sus mayorías en junta de Ecopetrol, pero no le gustan las del Banco de la República

El retiro del Ministerio de Hacienda de la junta directiva del Banco de la República, una decisión sin precedentes, no solo generó tensión institucional, sino que abrió un debate más amplio sobre la coherencia del Gobierno en su relación con los órganos de los que hace parte. Analistas del mercado consideran que el Ejecutivo actúa de forma distinta dependiendo de si cuenta o no con mayorías para imponer su posición.
Uno de los cuestionamientos más visibles provino de Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia Alianza Valores y Fiduciaria, quien sintetizó la controversia en una comparación directa: “Cuando tengo la mayoría en la junta de Ecopetrol pido respeto por mis decisiones. Cuando no tengo la mayoría en la junta del Banco de la República me salgo de la reunión”.