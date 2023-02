“Ahora acaba de salir la sentencia sobre la Unión Patriótica, uno no sabe qué es peor, porque la sentencia sobre la Unión Patriótica, ni más ni menos, dice que el Estado colombiano no solamente es asesino, sino genocida. Nuestro Estado, en tiempos contemporáneos, es genocida”, aseguró Petro en su más reciente intervención pública.

Sin embargo, para Petro una gran diferencia es que “los alemanes hicieron catarsis, vieron que sus sociedades y sus generaciones de ahí en adelante no podían repetir (lo que ocurrió)”. “En la cultura de la sociedad no se ha construido la gravedad del hecho de tener un Estado genocida y de no repetirlo, sino que, al contrario, en la sociedad colombiana, en muchos sectores, se aplaude el que se pueda matar a una persona por sus ideas. Eso no es de los años 80, eso sigue siendo hoy. El odio con el cual el Estado ayudó con aplauso popular a matar a miles de militantes de un partido político, ese mismo odio hoy existe hoy”, declaró.