¿Puede el presidente Petro “sacar” alcaldes como amenazó en sus redes sociales? La ley es clara

Gustavo Petro lanzó una advertencia a través de sus redes sociales en medio del paro campesino contra el incremento del avalúo catastral que se adelanta en el país. En su cuenta de X expresó que “alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”.
En el mismo mensaje en las redes, el jefe de Estado aseguró que “los alcaldes como servidores públicos me responden”. Esas advertencias fueron confirmadas en el consejo de ministros celebrado en Ipiales, donde mencionó la posibilidad de llevar “presos a los alcaldes”.