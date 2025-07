Durante 2 horas y 20 minutos, así lo hizo. Su tono fue mesurado, dejando de lado expresiones comunes como “HP” (que insiste en decir que significa “honorables parlamentarios”, ampliando la burla); tampoco habló de “constituyente” ni de “golpe de Estado”. A pesar de eso, algunas cifras y afirmaciones no cuadran.

Eso no es lo único. Según el reporte de 2025 de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado, nuestro país se mantiene como el principal productor mundial de cocaína . El estudio reconoce que aumentó la incautación de cocaína en el país, pero también lo hizo la extensión y producción de los cocales.

“El problema no era la hoja de coca, es su transformación. Dije que se había estancado la caída, porque nosotros no subimos los cultivos de hoja de coca, fue el anterior Gobierno y fue por hacer trizas la paz”, aseguró el presidente ayer, frente al Congreso.

Uno de los puntos que el presidente abordó en su rendición de cuentas fue la reducción de cultivos de coca en el país. Este ha sido un tema crítico y tenso durante el último año: faltan pocos meses para que Estados Unidos decida si certifica o no a Colombia como un país que lucha contra las drogas . Esto es importante: si el país pierde aquella insignia, significaría una reducción de ayudas económicas de parte del país norteamericano.

En otro momento de su discurso, el presidente Petro aseguró que no subió el precio del diésel. Esta afirmación es errónea : en agosto de 2024, el Gobierno anunció un incremento en el precio del diésel en 1.904 pesos hasta llegar a un promedio de 11.364 pesos con el objetivo de disminuir el hueco que tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

Primero, aquella cifra no fue expuesta por el Ministerio de Defensa en su informe de seguridad más reciente, que data de julio de 2025 . Además, el informe del presidente en el Congreso fue parcializado: reconoció que los homicidios aumentaron, pero no dio las cifras concretas, que son preocupantes.

“En Colombia la mayoría del país está en paz. En Colombia la mayoría de municipios no tiene homicidios: 662 municipios de Colombia no tienen homicidios. Éxito de este Gobierno ”, dijo con contundencia ante el Legislativo.

Estas cifras se unen a lo que expresó el propio presidente: no se ha logrado la paz total, ¿cómo hablar de un país en paz así? Sin embargo, hay que decirlo, según el Ministerio de Defensa, se reportó una reducción de masacres, hurto y delitos sexuales.

La cifra de homicidios no fue la única que repuntó en el país; también lo hicieron los secuestros. En los primeros seis meses de 2025, se notificaron 121 casos de secuestro, frente a los 108 reportados en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un repunte del 12% . Lo más alarmante fue el crecimiento del 53% en el número de víctimas , que pasó de 129 en 2024 a 198 en 2025. En marzo, se registró un pico inusitado, con 64 secuestros , más del doble de los 22 ocurridos en el mismo mes del año anterior.

Otro de los puntos que expuso el mandatario fue el de la educación pública. Esto aseguró: “Hemos creado 193 mil cupos más en la universidad pública (...) La prioridad de la política del cambio es que la juventud de Colombia pueda entrar a estudiar lo que se le dé la gana y de manera gratuita. Solo así se incrementa el intelecto general de la sociedad y así podemos incrementar la productividad, riqueza, y podemos construir la paz”.

Sin embargo, una reciente investigación de EL COLOMBIANO reveló inconsistencias en este punto. Tanto Petro como el ministro del sector, Daniel Rojas Medellín, sacan pecho por los nuevos cupos en universidades e institución técnicas públicas que se han creado desde 2022. El primero dice que son 150.000, mientras que el segundo pone la vara más alta y señala que son 193.000.

Lea aquí: Petro dice que en su gobierno “Antioquia recuperó su industria” y le responden que no fue ‘gracias’ sino ‘a pesar’ de él

Más allá de la diferencia de 43.000 cupos entre los datos que entrega uno y otro, los cupos aún no son una realidad. Cuando el ministro y el presidente dan por hecho la creación de cupos, lo lógico sería que esos puestos fueran una realidad y que hay estudiantes accediendo a la educación pública. Pero no es así. Según datos del Ministerio recopilados por el ingeniero industrial y profesor universitario Jaime García, hasta ahora no se ha creado ningún cupo.