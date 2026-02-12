Informe de inteligencia que le costó la salida al general Urrego estaría basado en un anónimo

Este jueves se conoció el informe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, que le costó la salida de su cargo al general Edwin Urrego, quien se venía desempeñando como comandante de la Policía Metropolitana de Cali, señalado de supuestamente estar implicado en un complot contra el presidente Gustavo Petro. El informe anónimo sugiere que la cercanía del general con ciertos círculos políticos “pudo haber sido aprovechada” para supuestos fines delictivos. El documento no identifica quién lo habría aprovechado, para qué, ni cómo.

El documento, revelado por El Tiempo, dice que la información nació a partir de un correo anónimo que llegó a Colombia Humana donde se advertía que, supuestamente, en Barranquilla, estaban planeando involucrar al mandatario en un decomiso de drogas. “Se viene fraguando un complot en contra del presidente Petro y el ministro armando Benedetti por parte del Teniente Coronel Oscar Moreno Arroyabe y su comandante de barranquilla en el cual con políticos de derecha como Char vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. favor alertar al presidente debido a que ese señor Moreno Arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo grate de bogotá siendo el enlace (SIC)”, dio a conocer ese medio citando el mail que dio origen al informe de la DNI.

¿Qué dice la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre Urrego

El documento de la DNI, bajo la dirección de René Guarín (ingeniero de sistemas y exM-19), revisa la hoja de vida del general y, en el apartado sobre la supuesta conspiración contra el Presidente y el ministro, solo relaciona cuatro procesos pasados en los que el oficial fue denunciado o mencionado. Ninguno derivó en investigación formal ni tiene relación con los hechos que hoy se le atribuyen.



Plantea la DNI que esas pesquisas fueron “respaldadas por un audio que involucra a un alto oficial luego director de la DIJÍN. Además, el exdirector de POLFA, Heinar Puentes, y otros oficiales son investigados por presuntos vínculos con la red de contrabando mencionada”. La Dirección Nacional de Inteligencia se limita a especular que el general y un coronel “pudieron haber sido abordados por agencias extranjeras”, sin aportar en ese informe elemento que sustente ese escenario. No hay fechas, contactos, interceptaciones, ni indicios verificables, según trasciende de lo publicado por El Tiempo.

Finalmente, el DNI deja abierta la posibilidad de que la información difundida contra los oficiales responda a una operación de desprestigio por supuestos malos tratos a subalternos. En otras palabras, ni siquiera descarta que el origen del escándalo sea una retaliación interna, lo que debilita aún más la narrativa de una conspiración real.

Perfil y trayectoria: ¿Quién es el brigadier general Edwin Urrego?

El nombre de Edwin Urrego se dio a conocer luego de que el jefe de Estado lanzó la información a la opinión pública durante una reunión de gabinete realizada este martes, en el departamento de Córdoba. Tras estas aseveraciones del mandatario colombiano, se conoció el documento del Ministerio de Defensa con fecha de este miércoles en el que se establece que: “Retírese del servicio activo de la Policía Nacional “por llamamiento a calificar servicios” al brigadier general Urrego Pedraza Edwin Masleider (...) a partir de la comunicación del presente decreto”.



Petro, sin mencionar nombre alguno, dijo que “hay un general que ordené retirar, de la Policía. Tenía una misión extraña, alguien le dio la orden, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”. Acto seguido, dio una pista del oficial: “Ese tiene que ver con usted, le allanó su casa, era para eso”, señaló dirigiéndose a Armando Benedetti, el ministro del Interior, quien estaba presente en la conversación. El mandatario complementó que “tenía como misión destruir la reunión con (Donald) Trump, de alguna manera u otra. Ya se destituyeron varios. Eso me coloca en una situación de alarma, y con esto peor”.

