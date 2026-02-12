Informe de inteligencia que le costó la salida al general Urrego estaría basado en un anónimo

Este jueves se conoció el informe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, que le costó la salida de su cargo al general Edwin Urrego, quien se venía desempeñando como comandante de la Policía Metropolitana de Cali, señalado de supuestamente estar implicado en un complot contra el presidente Gustavo Petro.
El informe anónimo sugiere que la cercanía del general con ciertos círculos políticos “pudo haber sido aprovechada” para supuestos fines delictivos. El documento no identifica quién lo habría aprovechado, para qué, ni cómo.