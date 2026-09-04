Santiago Silva se va de la Secretaría de Cultura previo a la Fiesta del Libro; asume el cargo Verónica Suárez

El anuncio lo hizo Federico Gutiérrez en una de sus historias de Instagram en la noche de este jueves. Allí le dio la bienvenida a Verónica Suárez, su actual secretaria privada a la Secretaría de Cultura y le dio las gracias a Santiago Silva Jaramillo, quien se despide del cargo días previos al comienzo de la Fiesta del Libro y la Cultura, una de las actividades más importantes de su cartera. “Gracias por tu trabajo por la cultura de Medellín”, escribió Gutiérrez. Silva respondió también en un mensaje de Instagram agradeciendo a Federico el apoyo y destacando el privilegio de trabajar con él en varias administraciones. Sobre los motivos de su partida anotó: “Desde hace algunos meses he sentido que los tiempos familiares y mi responsabilidad como padre me llaman a cambiar de ritmo; el equipo de la Secretaría, el de toda la Alcaldía y el mismo alcalde han sido muy generosos y comprensivos. He recibido mucha ayuda y apoyo por parte de todos, pero ya era hora de un cambio. Regreso a la academia, que siempre me espera”, escribió”.

Silva recordó que Federico Gutiérrez ha confiando en él en sus dos administraciones: “Para contribuir a la cultura ciudadana, primero como subsecretario de ciudadanía cultural entre el 2016 y el 2019 y ahora como secretario de cultura ciudadana desde abril de 2024 y septiembre de 2026. El alcalde Federico Gutiérrez es un firme creyente en la importancia de la acción cultural para mejorar la forma en la que vivimos en una ciudad. Por eso hemos trabajado tan bien juntos, la cultura ciudadana, la construcción de confianza, el reconocimiento positivo como movilizador de la acción por el bien de la ciudad”. Fueron dos años y medio al frente de esta dependencia en la que logró varios hitos como que la Unesco declarara a Medellín Capital Mundial del Libro para 2027, triplicar los recursos del programa de estímulos al arte y la cultura y la reapertura de la Biblioteca Santo Domingo. Le puede interesar: Así se prepara Medellín tras la designación como Capital Mundial del Libro en 2027 “Agradezco de nuevo al alcalde, a mis compañeros de gabinete y todos los equipos de la Alcaldía de Medellín, a los líderes y gestores culturales que trabajan todos los días por la ciudad, y muy especialmente al equipo de la Secretaría de Cultura Ciudadana que con dedicación, juicio, responsabilidad, pero sobre todo, con alegría, gestionan las políticas culturales de Medellín”, escribió. El alcalde se unió a la ola de mensajes a Santiago que trajo este anuncio: “Santi hermano, gracias siempre por todo. Sos un gran ser humano y un gran profesional. Qué gran labor la que has hecho por la cultura de Medellín. Toda mi admiración y respeto. Sos un buen amigo. Seguirás trabajando por la ciudad desde donde estés. Nos volveremos a encontrar. El camino es largo y los retos son muchos. Gracias, gracias, gracias”.

Asume Verónica Suárez en la Secretaría de Cultura

Verónica Suárez en su trabajo como secretaria privada del alcalde Federico Gutiérrez. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín