Santiago Silva se va de la Secretaría de Cultura previo a la Fiesta del Libro; asume el cargo Verónica Suárez

El anuncio lo hizo Federico Gutiérrez en una de sus historias de Instagram en la noche de este jueves. Allí le dio la bienvenida a Verónica Suárez, su actual secretaria privada a la Secretaría de Cultura y le dio las gracias a Santiago Silva Jaramillo, quien se despide del cargo días previos al comienzo de la Fiesta del Libro y la Cultura, una de las actividades más importantes de su cartera.
“Gracias por tu trabajo por la cultura de Medellín”, escribió Gutiérrez.
Silva respondió también en un mensaje de Instagram agradeciendo a Federico el apoyo y destacando el privilegio de trabajar con él en varias administraciones. Sobre los motivos de su partida anotó: “Desde hace algunos meses he sentido que los tiempos familiares y mi responsabilidad como padre me llaman a cambiar de ritmo; el equipo de la Secretaría, el de toda la Alcaldía y el mismo alcalde han sido muy generosos y comprensivos. He recibido mucha ayuda y apoyo por parte de todos, pero ya era hora de un cambio. Regreso a la academia, que siempre me espera”, escribió”.