Las decisiones con las que Petro mueve hilos de la campaña 2026

El presidente Gustavo Petro ha transformado el tramo final de su mandato en una ofensiva proselitista donde busca compensar la falta de fluidez en campaña de su candidato, Iván Cepeda, redoblando su propia presencia en la arena electoral. Mediante una capacidad notable para fijar la agenda nacional y el uso estratégico de hitos como el aumento del 23,7% en el salario mínimo, Petro no solo intenta asegurar la continuidad de su proyecto en 2026 sino que está construyendo activamente el imaginario de un legado.

Así lo plantea Juan Pablo Milanese, profesor de Ciencia Política de la Universidad Icesi, quien sostiene que la centralidad del mandatario Petro en el escenario electoral responde tanto a una capacidad estratégica probada como a una comodidad personal en los entornos de confrontación proselitista.

Para el analista, durante 2026 veremos a un gobierno “completamente metido en la campaña” debido a que este es el terreno donde Petro se mueve con mayor destreza política. En contraste, Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, el movimiento a fin del presidente, no cuenta —según Milanese— con la misma fluidez.

Milanese considera que esa asimetría explica por qué el presidente estaría dispuesto a redoblar la apuesta y asumir un protagonismo absoluto, liderando de facto el impulso electoral de su sector. El analista subraya que la campaña, desde ya, podría decirse que estará marcada en torno a decisiones que el presidente toma en su ejercicio, exactamente lo que el primer mandatario quiere que se discuta, incluso cuando existen temas que podrían resultar incómodos para el gobierno.

El ejemplo más ilustrativo, señala, fue el manejo del debate público tras el asesinato del senador Miguel Uribe. Cuando la opinión pública se concentraba en la crisis de seguridad, Petro logró desplazar el foco hacia asuntos de política internacional —como Palestina— y luego hacia temas económicos como el salario mínimo.

Esta maniobra, explica Milanese, no elimina la crítica, pero neutraliza a la oposición, que no logra “hacer pie” en sus propios temas ni sostenerlos en el tiempo. Al controlar la agenda, las probabilidades de éxito del proyecto político oficialista aumentan. Para él, la ventaja radica en que el presidente obliga al resto del sistema a jugar bajo sus reglas discursivas.

Las decisiones adoptadas al cierre de 2025 se inscriben en esta misma lógica. El aumento del salario mínimo, la declaratoria de emergencia económica y el eventual retiro de la prima a los congresistas son interpretadas por Milanese como acciones de alto contenido simbólico.

Precisamente el Ejecutivo ya está preparando un decreto que respaldaría la decisión de quitar ese pago a los representantes y senadores.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha dicho que “no es quitarles, es un acto de justicia (...) es un acto de justicia que el pueblo colombiano aplaudirá y celebrará junto con la decisión de aumentar el salario de los que menos ganan”.

Aunque puedan responder a convicciones personales del mandatario, y también alguna a promesas de la campaña “Petro Presidente”, su ejecución busca capitalizar de forma inmediata el respaldo del electorado más fiel.

El elemento clave, advierte el analista, es el riesgo diferido, es decir, los posibles efectos negativos de estas medidas —como un eventual aumento de la inflación— difícilmente se sentirán en el cortísimo plazo. Esto, explica, permite que el gobierno coseche beneficios políticos inmediatos sin pagar el costo económico antes de las elecciones.