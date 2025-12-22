x

Salario mínimo 2026: qué bienes y servicios subirán y cuáles se ajustarán con la inflación

El aumento del salario mínimo impacta rubros como vivienda, seguridad social y servicios. Se está a la espera que el Gobierno anuncie el porcentaje de incremento que regirá para 2026.

    Si para el 30 de diciembre empresarios y sindicatos no llegan a un acuerdo, la decisión final sobre el salario mínimo recaerá en el presidente Gustavo Petro. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
22 de diciembre de 2025
bookmark

El incremento del salario mínimo no solo impacta a los trabajadores, sino que también repercute en diversos costos asociados a vivienda, seguridad social y algunos servicios. Con el ajuste de 2026 aún por definirse, es importante que los ciudadanos sepan qué gastos podrían aumentar automáticamente y cuáles permanecerán ligados a la inflación.

En Colombia existe un mecanismo conocido como “indexación”, que ajusta ciertos cobros, como multas, peajes o arriendos, en la misma proporción que el salario mínimo. Sin embargo, en los últimos años se ha impulsado que la mayoría de estos pagos solo se actualicen según la inflación (IPC) o la Unidad de Valor Tributario, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Puede leer: Nuevo pulso entre empresarios y sindicatos por ajuste del salario mínimo para 2026

Por ello, quienes pagan arriendo, cuotas de administración o créditos suelen preguntarse qué bienes y servicios se verán directamente afectados por el aumento y cuáles seguirán vinculados únicamente al IPC.

Para facilitar la planificación de las finanzas de enero, a continuación explicamos qué conceptos subirán con el nuevo salario mínimo y cuáles con la inflación.

Cuotas de administración en edificios y conjuntos residenciales

Aunque la ley no obliga a que las cuotas de administración suban con el salario mínimo, muchas copropiedades lo utilizan como referencia para cubrir incrementos en vigilancia, aseo y mantenimiento.

El mayor gasto de un edificio residencial suele ser el personal de seguridad y limpieza. Como estos trabajadores reciben salario mínimo más recargos, el aumento decretado por el Gobierno se traduce inmediatamente en tarifas más altas, que finalmente pagan los propietarios.

Entérese: Empresarios insisten en aumento del salario mínimo de 7,21% y advierten de riesgos inflacionarios

En viviendas de interés social y prioritaria, los precios máximos y los subsidios también están definidos en salarios mínimos, lo que hace que sus costos se ajusten automáticamente. No obstante, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que, junto con el Ministerio de Hacienda, están revisando la posibilidad de desindexar del incremento del salario mínimo a la vivienda.

“La Vivienda de Interés Social y la Vivienda de Interés Prioritario se cuantifican en salarios mínimos, y consideramos que el aumento del salario no debería impactar un asunto tan vital para los colombianos”, indicó en declaraciones pasadas.

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)

Aunque su fórmula ha sido modificada en los últimos años para atarlo a la Unidad de Valor Tributario, ciertas coberturas y rangos de indemnización por accidentes siguen calculándose en salarios mínimos diarios legales vigentes.

Esto significa que un aumento del salario mínimo también puede reflejarse en el valor del SOAT.

Aportes a pensión y cuotas moderadoras de salud

Si usted es trabajador independiente o empleado cotizando sobre la base mínima, los descuentos para pensión y salud subirán proporcionalmente al incremento del salario mínimo, ya que la ley establece que la base de cotización no puede ser inferior al mínimo legal.

De igual forma, las cuotas moderadoras de las EPS, que se pagan por consultas médicas o medicamentos, suelen ajustarse anualmente siguiendo el salario mínimo para quienes ganan menos de dos salarios mínimos, manteniendo la proporcionalidad del sistema.

Educación, salud y sanciones

El aumento también puede sentirse en la educación superior y programas de posgrado, donde los mayores costos de operación se trasladan parcialmente a las matrículas.

¿Qué sube con la inflación?

Por otro lado, ciertos rubros están diseñados para ajustarse solo por inflación y no por el salario mínimo:

Multas de tránsito: expresadas en la Unidad de Valor Tributario.

Vea aquí: Presidente Petro podría decretar aumento del salario mínimo tras reunión con MinTrabajo, ¿de cuánto sería?

Arriendos de vivienda: por ley, solo pueden subir según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

Peajes: generalmente indexados a la inflación.

Por ahora, el sector empresarial presentó una propuesta de incremento del salario mínimo del 7,21% para 2026. Según explicaron, este porcentaje se calcula sumando la inflación acumulada de los últimos 12 meses (5,3%), la productividad total de los factores (0,91%) y 100 puntos básicos adicionales, como un esfuerzo extra para mejorar el ingreso de quienes devengan el salario mínimo.

Los gremios destacaron que este aumento representaría un incremento de aproximadamente dos puntos porcentuales por encima de la inflación, equivalente a un 38% adicional frente al IPC anual.

Más noticias: “Esperamos que el salario mínimo no sea por decreto, pero hoy estamos pesimistas”: presidenta de Acopi

Al mismo tiempo, advirtieron que incrementos que superen ampliamente la inflación, equivalentes al 100% o 200% del IPC, podrían afectar el equilibrio macroeconómico y poner en riesgo el empleo formal en el país.

Si para el 30 de diciembre empresarios y sindicatos no llegan a un acuerdo, la decisión final sobre el salario mínimo recaerá en el presidente Gustavo Petro.

