Factcheck: Petro niega reunión con fichas de “Papá Pitufo”, pero sí existió el encuentro

El presidente Gustavo Petro lleva más de dos años hablando de Diego Marín Buitrago, señalado como el “zar del contrabando” en Colombia. Según su versión, en 2022, cuando el también conocido como “Papá Pitufo” habría intentado ingresar 500 millones de pesos a su campaña, él mismo advirtió que se trataba de un contrabandista reconocido y ordenó devolver el dinero.
Sin embargo, distintos reportes han señalado que personas del entorno cercano al mandatario, desde familiares hasta funcionarios, habrían sostenido contactos o algún tipo de vínculo con el señalado contrabandista. En ese contexto, Petro no ha logrado demarcarse de Marín, pese a insistir en que fue él quien lo denunció y lo expuso públicamente.
El fin de semana, la revista Cambio, reveló que el mandatario se habría reunido con Gonzalo Boye, abogado de Marín Buitrago, en el Hotel Tequendama, en Bogotá, en mayo de 2024.
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