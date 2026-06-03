Aída Quilcué aceptó la invitación de Westcol para un streaming

Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda Castro, aceptó realizar una transmisión en vivo con el streamer Luis Fernando Villa, más conocido como Westcol. La decisión la tomó luego de que el joven de 25 años insistiera en tener un espacio con ella, ya fuera en formato de entrevista o mediante un debate con José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella. “He recibido sus mensajes y he tomado el tiempo necesario para hacer las consultas correspondientes con los sabedores espirituales de mi comunidad. Al tratarse de un territorio sagrado, esta no es una decisión que me corresponda únicamente a mí; es una determinación colectiva que debe tomarse con respeto, responsabilidad y en armonía, más allá de cualquier coyuntura o campaña política”, escribió la senadora en su cuenta de X.

“Westcol, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream. Gracias por su interés para conocer nuestra cultura y cosmovisión de nuestros pueblos. Estoy segura que Colombia podrá descubrir a través de sus canales, los orígenes de nuestra sociedad”, concluyó en su escrito. Entérese: Por tercera vez, José Manuel Restrepo busca un cara a cara con Quilcué en debate: “Estoy dispuesto” El antioqueño ya había realizado un streaming con De la Espriella un día antes de las elecciones de la primera vuelta presidencial. Luego de las votaciones, el entonces candidato obtuvo el 43,74 % de los votos, frente al 40,90 % alcanzado por Cepeda. Quilcué ha guardado silencio frente a la posibilidad de un debate con Restrepo, quien este miércoles le pidió por tercera vez que participaran en uno ante los medios de comunicación. “Tenemos una responsabilidad con millones de colombianos como fórmulas vicepresidenciales. Estoy dispuesto y listo a asumir las condiciones de los medios de comunicación. Tengamos un encuentro al nivel de lo que merece la patria: democracia, respeto y propuestas”, escribió Restrepo en su cuenta de X.