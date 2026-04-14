Atención: Petro le aceptó la renuncia al superintendente de Salud Bernando Camacho

El presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia al superintendente de Salud Bernardo Camacho, quien llevaba en el cargo desde octubre de 2025.

El senador electo Andrés Forero aseguró que Camacho “perdió la pelea con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo después de continuos insultos y humillaciones”.

Y agregó que “sale tras una pésima gestión, pero al menos no se prestó a acolitar la criminal liquidación improvisada de EPS”.

Lea también: Con esta resolución el Gobierno extendió la intervención a Nueva EPS hasta 2027: no está claro el futuro de pacientes

La decisión llega días después de que se designó al exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS, la que más usuarios tiene en el país. El exmandatario ha sido cercano al presidente Petro; de hecho, se le nombró como embajador en Palestina, aunque nunca se trasladó a ese territorio.

En diálogo con Caracol Radio, el ministro de Salud Guillermo Jaramillo descalificó a Ospina: “El doctor no es la persona adecuada para decir si hay suficiencia o no”, e insistió en que el análisis corresponde a equipos técnicos especializados del Ministerio de Salud.

Ospina había dicho que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema no era suficiente, por lo que Jaramillo insistió en su crítica: “Trabajo es lo que tiene y debe comenzar a administrar adecuadamente la Nueva EPS y no ponerse a decir cosas que no le corresponden”.