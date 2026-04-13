Con esta resolución el Gobierno extendió la intervención a Nueva EPS hasta 2027: no está claro el futuro de pacientes

Después de que el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina fuera designado como interventor de la Nueva EPS, la que más usuarios tiene en el país, se conoció la resolución con la que el gobierno Petro dictó diferentes medidas.
Prorrogó la intervención con un año y fijó un plazo concreto y una hoja de ruta estricta para supuestamente lograr la recuperación de la entidad. Esto no lo han logrado en más de dos años de intervención en los que las quejas han aumentado y se han conocido casos dramáticos de pacientes que han muerto esperando por sus tratamientos o medicamentos.