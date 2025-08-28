Con 25.000 soldados, Petro solicita militarizar la frontera del Catatumbo en Venezuela: ¿por qué?

El presidente Gustavo Petro anunció una ofensiva contra las mafias que operan en el Catatumbo, basada en la militarización binacional de la frontera con Venezuela. El mandatario aseguró que ordenó el despliegue de 25.000 soldados en territorio colombiano y pidió a Caracas replicar la medida en su lado, con el argumento de que solo la acción coordinada de ambos Estados permitirá debilitar a las economías ilegales que dominan la región. “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado Venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al ejército Colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”, informó el mandatario.

El anuncio no es menor. El Catatumbo, ubicado en el departamento de Norte de Santander, ha sido históricamente un epicentro de confrontaciones armadas, economías ilegales y violencia contra la población civil. Su amplio territorio rural ha sido usado como corredor estratégico para el narcotráfico y el contrabando. Esta situación mantienen a la región en una disputa constante entre guerrillas, disidencias de las Farc, el ELN, grupos criminales y el Estado. Meses atrás, un enfrentamiento entre disidencias de las Farc y el ELN puso en jaque la estabilidad de la región, dejando más de 60 mil personas desplazadas, la cifra más alta en la historia reciente de Colombia.