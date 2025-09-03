“Infórmese antes de señalar sin fundamento”: mandatarias locales le responden a Petro sobre cifras de educación

El presidente Gustavo Petro haciendo uso (o abuso) de las alocuciones televisadas, dio en su última intervención un panorama de la educación a nivel nacional, sin embargo, allí hizo varios señalamientos ante administraciones locales que fueron respondidas.
En una alocución de más de una hora, el jefe de Estado compartió con los colombianos los supuestos avances que ha tenido la educación en su administración. El gobernante comparó cifras con sus antecesores, habló sobre las pruebas saber y una comparación entre la educación pública y privada.
En medio de sus declaraciones, Petro hizo varios señalamientos en contra de las administraciones de Valle del Cauca y Tolima por los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) acusándolos de que no llegaban donde debían llegar.
“En el Tolima, el dinero que entregamos del (Programa de Alimentación Educativa) PAE no llega a los niños. Creo que pasa lo mismo en otros departamentos, en Valle del Cauca, ojo, y en otros”, expresó el presidente.
“¿Cómo así que el Gobierno da la plata y no se vuelve comida? Entonces, ¿a dónde se va la plata? A comprar votos, los verdugos de los hijos, que los dejan sin comida”, agregó Petro.
Ante dichos señalamientos, quien no tardó en responderle al presidente fue la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, acusando al mandatario nacional de hablar sin fundamentos.
“¿Sabía usted, Presidente, que el Valle del Cauca es el único Departamento en el que se garantiza el PAE con cobertura total a 111.123 estudiantes? ¿Sabía usted que la cobertura impacta a los estudiantes de cero a once en todas instituciones de los municipios no certificados en el Valle? ¿Sabía que El PAE en el Valle del Cauca ha sido calificado con 100 sobre 100 por el DNP del gobierno nacional?”, escribió la mandataria vallecaucana cuestionando las declaraciones del presidente.
Toro le recordó a Petro que el costo del PAE “lo asume en un 76 % el Departamento y los recursos que nos envía la nación son apenas un 24 % del programa”.
“Esas son las cifras, señor Presidente, un plan ejecutado con trabajo, cumplimiento y transparencia, infórmese o pídale a sus asesores que le entreguen las cifras antes de señalar sin fundamento”, subrayó Dilian Francisca exigiéndole respeto al jefe de Estado.