MinEducación inicia proyecto de construcción de colegios en el Catatumbo ¿Cuál es el plan?

El derecho a la educación se ve afectado en situaciones de emergencia, como los recientes enfrentamientos en la región del Catatumbo, que impactaron a más de 16.000 niños, niñas y adolescentes. Para atender esta situación, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación ha destinado más de 100.000 millones de pesos a la construcción y mejora de colegios y centros educativos en Norte de Santander.

Los proyectos implementan el sistema steel framing, una técnica modular que permite levantar edificaciones en pocas semanas. Este método se aplica en la construcción de la Institución Educativa Alirio Vergel Pacheco en Sardinata y en otras obras de la región. Entre los proyectos principales se encuentra la Ciudadela del Conocimiento en El Tarra, un complejo educativo que integrará educación básica, media y superior, incluyendo un mega colegio, módulos universitarios, laboratorios, biblioteca y zonas recreativas. El objetivo es facilitar la continuidad educativa y reducir riesgos asociados al reclutamiento forzado.