MinEducación inicia proyecto de construcción de colegios en el Catatumbo ¿Cuál es el plan?

El derecho a la educación se ve afectado en situaciones de emergencia, como los recientes enfrentamientos en la región del Catatumbo, que impactaron a más de 16.000 niños, niñas y adolescentes.
Para atender esta situación, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación ha destinado más de 100.000 millones de pesos a la construcción y mejora de colegios y centros educativos en Norte de Santander.
